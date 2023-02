Albese Volley: continua il momento magico della squadra brianzola di serie A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam ingrana la quarta, batte Montale e sale al sesto posto

L'Albese Volley ingrana la quarta e ora punta ai playoff. La Tecnoteam ha confermato il suo magic moment e domenica ha centrato il quarto successo consecutivo battendo a Casnate anche il Montale per 3-1. Un successo che permette al team di coach Mauro Chiappafreddo di salire a quota 27 punti al sesto posto in piena corsa per i playoff di A2.

La Tecnoteam lanciatissima proseguirà il suo cammino sabato prossimo ospite della Valsabbina Millenium Brescia seconda in classifica nel girone A.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE - EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-1

Parziali 25-15, 27-29, 27-25, 25-16

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 7, Cassemiro 12, Veneriano 10, Nardo 18, Badini 11, Conti 20, Rolando (L), Stroppa, Nicoli. Non entrate: Bernasconi, Gallizioli, Radice (L), Cantaluppi, Pinto. All. Chiappafreddo.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti, Rossi 8, Frangipane 8, Fronza 12, Visintini 15, Zojzi 18, Bici (L), Montagnani, Bozzoli. Non entrate: Bonato, Barbieri (L), Nordi, Mammini. All. Ghibaudi.

ARBITRI: Marconi, Manzoni. Programma dell'8° turno di ritorno girone A serie A2 donne Futura Giovani Busto Arsizio-Itas Trentino 1-3 (25-14, 21-25, 19-25, 21-25)

Volley Hermaea Olbia-Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (21-25, 19-25, 27-25, 23-25)

Bsc Materials Sassuolo-Lpm Bam Mondovi’ 2-3 (25-19, 25-12, 16-25, 16-25, 11-15)

Tecnoteam Albese Volley Como-Emilbronzo 2000 Montale 3-1 (25-15, 27-29, 27-25, 25-16)

D&a Esperia Cremona-Orocash Lecco 3-1 (28-26, 19-25, 25-14, 25-19)

Chromavis Eco Db Offanengo-Club Italia 3-0 (25-22, 25-20, 25-18)

Classifica Girone A

Itas Trentino 45 (14 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 39 (13 – 5); Futura Giovani Busto Arsizio 36 (12 – 6); Lpm Bam Mondovi’ 36 (12 – 6); Bsc Materials Sassuolo 36 (12 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (10 – 9); Volley Hermaea Olbia 24 (9 – 10); D&a Esperia Cremona 24 (7 – 12); Orocash Lecco 21 (7 – 11); Chromavis Eco Db Offanengo 18 (6 – 13); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 13); Club Italia 9 (3 – 16);

Programma del 9° turno di ritorno girone A serie A2 donne

Sabato 18 febbraio ore 16 Club Italia – Bsc Materials Sassuolo, ore 17.30D&a Esperia Craemona – Futura Giovani Busto Arsizio, ore 19 Valsabbina Millenium Brescia – Tecnoteam Albese Volley Como; domenica 19 ore 17 Emilbronzo 2000 Montale – Itas Trentino,

Orocash Lecco – Chromavis Eco Db Offanengo, Lpm Bam Mondovi’ – Volley Hermaea Olbia.