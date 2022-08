Albese Volley la Tecnoteam inserita nel girone A, il raduno è fissato per il 25 agosto 

Albese Volley la Lega ha definito la composizione dei due raggruppamenti per il campionato di A2 2022/23.

L'Albese Volley conosce le sue avversarie che affronterà nel prossimo campionato di serie A2 femminile 2022/23. La Lega Volley ha infatti ufficializzato i due gironi del secondo campionato nazionale rosa e la Tecnoteam è stata inserita nel girone A quasi completamente composto da squadre lombarde. Nei prossimi giorni verrà stilato il calendario della regular season che verrà presentata ufficialmente il 19 ottobre mentre l'esordio è previsto per il weekend del 22-23 ottobre. La Tecnoteam invece si radunerà ad Albese giovedì 25 agosto per iniziare la preparazione.

Queste le reazioni e i primi commenti da casa Tecnoteam al nuovo girone 2022/23

Il presidente Graziano Cremella: "Sono molto contento del nostro girone, quasi interamente lombardo . Ovviamente abbiamo almeno quattro delle pretendenti sl titolo: Busto davanti a tutte Brescia poi Trento, Brescia e Mondovì. Da parte nostra non avremo paura di nessuno. Abbiamo un grande allenatore e giocatrici super desiderose di ripetere il campionato scorso. Lo spettacolo al Palafrancescucci sarà sicuramente garantito.

Coach Mauro Chiappafreddo: "Credo sia un girone dal livello tecnico molto alto e geograficamente ben distribuito. Ci sarà da divertirsi!",

Il Ds Gabriele Mozzanica: "Penso sia un girone complicato con ben sette squadre lombarde e quattro top team come Trento, Brescia, Mondovi e Busto Arsizio. Pronostici al mese di luglio sono superflui però noi vedremo di metterci tutta la volontà possibile per far divertire i nostri tifosi".