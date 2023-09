Albese Volley, la Tecnoteam invitata domenica 17 al Trofeo Negri a Lecco

Albese Volley: continua la pre season del club brianzolo di Serie A2 donne.

Albese Volley: per la squadra di coach Chiappafreddo un triangolare al Bione

Archiviate le prime due amichevoli con Piacenza e Vero Volley della sua pre season, l'Albese Volley si prepara in palestra per affrontare nuovo doppio test ravvicinato. La Tecnoteam infatti domenica 17 settembre 2023 è stata invitata a partecipare a un torneo triangolare a Lecco, il "Memorial Trofeo Marco Negri", allenamento congiunto con la formazione locale della Picco Lecco e il Volley Modena.

Una bella manifestazione con tre partite in programma alle ore 15.30, 17.00 e 18.30. Il Trofeo Marco Negri si svolgerà al Bione di Lecco, porte aperte al pubblico dalle ore 14.30. Per il capitano Martina Veneriano e compagne sarà questa una doppia occasione per affinare schemi e intesa in vista del debutto ufficiale nel campionato di serie A2 femminile in programma a Casnate l'8 ottobre contro la Futura Busto.