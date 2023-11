Albese Volley: la Tecnoteam naufraga a Lignano affondata dalla Talmassons per 3-0

Passo falso dell'Albese Volley nel 7° turno d'andata del campionato di serie A2 femminile. La Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo nel weekend infatti è naufragata sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro affondata sotto i colpi della CDA Volley Talmassons FVG che si è imposta in tre set con un netto 3-0. Prestazione non positiva per il team albesino che così resta al sesto posto a quota 9 punti e che in settimana tornerà in palestra per preparare al meglio la prossima gara in programma domenica 19 a Casnate contro la Nuvoli Altafratte Padova penultima in classifica.

Il tabellino di Cda Volley Talmassons Fvg - Tecnoteam Albese: 3-0

Parziali 25-19, 25-22, 25-23

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 8, Eckl 12, Eze Blessing 4, Hardeman 16, Costantini 7, Piomboni 14, Negretti (L), Bagnoli. Non entrate: Kavalenka, Bole, Monaco (L), Gulich, Grazia. All. Barbieri.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 8, Meli 3, Nicolini 2, Bulaich Simian 6, Veneriano 7, Zatkovic 17, Fiori (L), Bernasconi, Zanotto. Non entrate: Patasce, Brandi, Radice. All. Chiappafreddo. ARBITRI: Testa, Cecconato.

I risultati del 7° turno del girone A serie A2 femminile

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Futura Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-23, 25-18, 25-16)

Valsabbina Millenium Brescia-Citta’ Di Messina 0-3 (23-25, 21-25, 16-25)

Cda Volley Talmassons Fvg-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-19, 25-22, 25-23)

Volley Soverato-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-1 (25-19, 17-25, 25-16, 25-13)

Vtb Fcredil Bologna-Sirdeco Volley Pescara 3-1 (25-19, 25-15, 21-25, 28-26)

Classifica del girone A serie A2 femminile

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 19 (7 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 18 (6 – 1); Citta’ Di Messina 18 (6 – 1); Cda Volley Talmassons Fvg 14 (5 – 2); Valsabbina Millenium Brescia 12 (4 – 3); Tecnoteam Albese Volley Como 9 (3 – 4); Vtb Fcredil Bologna 8 (2 – 5); Volley Soverato 6 (2 – 5); Nuvoli’ Altafratte Padova 1 (0 – 7); Sirdeco Volley Pescara 0 (0 – 7);

Programma dell'8° del girone A serie A2 femminile

Domenica 19 novembre alle 17: