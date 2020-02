Albese Volley la Tecnoteam non gioca anche nel prossimo weekend

Albese Volley la serie B1 femminile rinvia anche il 4° turno di ritorno.

Albese Volley coach Mucciolo “Ritengo corretto salvaguardare le persone e le giocatrici”

Anche la pallavolo nostrana e l’Albese Volley si sono fermate e resteranno ferme anche nel prossimo weekend. Dopo aver saltato il 3° turno di ritorno del campionato di serie B1 femminile la Tecnoteam dovrà rinviare anche la gara valida per il 4° turno e prevista per sabato 29 febbraio in casa contro la Florens Vigevano. Lo stop imposto dalla Federazione ai campionati di volley per il prossimo fine settimana è inevitabile vista l’emergenza su tutto il territorio e anche il mondo della pallavolo si deve adeguare. Questo il commento sul momento e sulla decisione da parte di Cristiano Mucciolo coach della Tecnoteam: ”Non ci voleva perché è una grande preoccupazione per tutti. Non condivido l’esagerato allarmismo, ma ritengo corretto salvaguardare le persone e le giocatrici. Una misura cautelativa giusta in un momento delicato. Mi dispiace – continua il tecnico – perché in questo momento la squadra stava giocando bene. Ma la premessa di prima è basilare: prima la salute. Prevedo che non sarà facile rimetterci al passo con le gare saltate ed i vari recuperi da fare. Mi auguro che si possa risolvere al più presto per il bene di tutti. Di sicuro per ora, con le attività sospese e le palestre chiuse, siamo tutti nelle stesse condizioni. Fermi in attesa di capire, speriamo di riprendere appena possibile perchè siamo proprio nella fase cruciale della nostra stagione”.Infatti ora tutti sono in attesa di nuove comunicazioni ufficiali da parte della Regione Lombardia e anche dalla Federazione.

LA CLASSIFICA DOPO 15 TURNI

Tecnoteam Volley, Picco Lecco 34 ; Esperia Cremona 29, Cbl Costa Volpino e Lilliput Settimo Torinese 23; Conad Alsenese 22; Don Colleoni Trescore Balneario 21; Arredo Frigo Acqui Terme 20; Florens Vigevano 19; Igor Trecate 17; ProChimica Biella 16; Capo d’Orso Palau 12; Volley Parella Torino 0.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU