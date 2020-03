Albese Volley la Tecnoteam non giocherà fino al 15 marzo

Albese Volley altro stop per la serie B1 femminile.

Albese Volley sospensione decisa dalla Fipav vista l’emergenza Coronavirus

L’Albese Volley deve posticipare ancora il suo ritorno in campionato. Già perchè dopo i rinviii per l’emergenza coronavirus delle gare valide per il 3° e 4° turno di ritorno ora la Tecnoteam non giocherà neppure il 5° turno in programma a Trecate sabato 7 marzo. In realtà però il campionato di B1 femminile resterà fermo almeno fino al 15 marzo per la recente decisione della Fipav. La Federazione Italiana Pallavolo, infatti in riferimento alla situazione dell’infezione da CORONAVIRUS, nel prendere atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data odierna che determina, tra le altre, la chiusura di scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo, ha stabilito di volersi adeguare a tale normativa data la stretta correlazione tra la propria attività e le strutture scolastiche nazionali. Ciò significa che fino al 15 marzo è sospesa l’attività sportiva dei campionati di serie B nazionale, regionali e territoriali. Allo stesso modo sono sospese le iniziative di formazione e qualificazione programmate per lo stesso periodo. La FIPAV rende noto che tale decisione si è resa necessaria in continuità con il senso di responsabilità che deve necessariamente essere alla base di ogni azione intrapresa in queste ore e che l’unico obiettivo è quello di garantire la tutela dei propri tesserati. Nel weekend del 14-15 marzo la Tecnoteam avrebbe osservato il turno di riposo e quindi dovrebbe tornare in campo sabato 21 in Sardegna ospite del Palau Capo D’Orso (ore 20). Ma a questo punto il condizionale è d’obbligo e anche in casa dell’Albese Volley non resta che attendere buone nuove e le decisioni delle autorità federali.

Dopo Palau la Tenoteam dovrebbe affrontare la settimana successiva la trasferta a Torino per rientrare ad Albese sabato 4 aprile in occasione della sfida a Costa Volpino.

LA CLASSIFICA di B1 FEMMINILE DOPO 15 TURNI

Tecnoteam Volley, Picco Lecco 34 ; Esperia Cremona 29, Cbl Costa Volpino e Lilliput Settimo Torinese 23; Conad Alsenese 22; Don Colleoni Trescore Balneario 21; Arredo Frigo Acqui Terme 20; Florens Vigevano 19; Igor Trecate 17; ProChimica Biella 16; Capo d’Orso Palau 12; Volley Parella Torino 0.

