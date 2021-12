Albese Volley: la Tecnoteam non giocherà neppure la sfida di Santo Stefano a Milano contro Club Italia

Pallavolo femminile news

Albese Volley: le giocatrici albesine risultate positive infatti rimarranno in isolamento fino al 28 dicembre

Ora è ufficiale l'Albese Volley non giocherà neanche il 2° turno di ritorno del campionato di serie A2 femminile. La Lega infatti ha disposto il rinvio della prevista gara del 26 dicembre a Milano tra Club Italia Crai e Tecnoteam. Così come per il rinvio della precedente gara interna con Soverato la motivazione è la positività al Covid di alcune giocatrici albesine che stanno rispettando l'isolamento domiciliare come da protocollo sanitario previsto e lo saranno fino a martedì 28 dicembre. La partita prevista a Santo Stefano presso il Centro Pavesi è quindi stata spostata a data da destinarsi. In merito al 2° turno di ritorno del girone B è stata rinviata anche Egea Pvt Modica – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania. La Tecnoteam confida di tornare in campo in occasione del 3° turno quando a Casnate ospiterà la Talmassons.

Classifica aggiornata del girone B

Eurospin Ford Sara Pinerolo 29; Cda Talmassons 27; Lpm Bam Mondovì 26; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 21; Tecnoteam Albese Volley Como* 16; Ranieri International Soverato* 14; Itas Ceccarelli Group Martignacco 13; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai* 11; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4; Egea Pvt Modica 3.

*Una partita in meno

Il programma del 2° turno di ritorno del girone B

Domenica 26 dicembre ore 17.00

Club Italia Crai – Tecnoteam Albese Volley Como RINVIATA

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Lpm Bam Mondovi’

Cda Talmassons – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Anthea Vicenza

Egea Pvt Modica – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania RINVIATA