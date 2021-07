Albese Volley la Tecnoteam non rinnova l'accordo con la capitana Angela Gabbiadini

Albese Volley comunicato importante della dirigenza del club brianzolo in vista della stagione 2021/22.

Albese Volley dopo due stagioni e la recente promozione in A2 si separano le strade tra la società e la "banda" bergamasca

Con ancora negli occhi la festa per la storica promozione in serie A2 ed ecco che l'Albese Volley incomincia a muoversi in vista della nuova stagione agonisticA. Dopo aver annunciato il primo tassello da cui ripartire e cioè la conferma di coach Cristiano Mucciolo ecco che la società del presidente Graziano Crimella in queste ore ha dato un annuncio importante relativo al roster che giocherà in serie A2. Il club brianzolo ha fatto sapere che nella prossima stagione Angela Gabbiadini non vestirà più la maglia della Tecnoteam. La società ha comunicato di non aver rinnovato l'accordo con la banda bergamasca classe 1992. Gabbiadini era arrivata ad Albese nel luglio 2019 per poi vestire anche i gradi di capitana in questa stagione trascinando le sue compagne alla conquista di questa storica promozione in A2. Ora dopo due stagioni le strade di Angela e della Tecnoteam si separano ma il presidente Graziano Crimella ha voluto ringraziarla con grande affetto:

"Angela Gabbiadini, il capitano. Mai come questa volta il mio cuore è veramente triste per questa nostra spiacevole decisione. Non finirò mai di ringraziare questa splendida ragazza, un esempio per tutte per dedizione ed abnegazione. Auguro a lei una carriera luminosa. Se lo merita".