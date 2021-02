Albese Volley la Tecnoteam non sbaglia un colpo e schianta anche Settimo Milanese

Albese Volley 2° turno positivo per il club brianzolo nel campionato di B1 femminile.

Albese Volley il team di coach Cristiano Mucciolo ieri si è imposto in casa con un secco 3-0

Pronostico rispettato dall’Albese nel secondo turno d’andata del campionato di serie B1 femminile. La Tecnoteam ieri infatti dopo il bel debutto vincente di settimana scorsa a Palau si presentava tra le mura amiche della palestra Pedretti, chiusa ancora al pubblico, per ospitare la giovane formazione di Settimo Milanese e non ha fallito la missione assegnata da coach Cristiano Mucciolo. Il tecnico alla vigilia aveva chiesto di vincere e convincere proseguendo nel prrcorso di crescita e così è stato. Gabbiadini e compagne infatti hanno da subito imposto la loro superiorità chiudendo il primo set avanti per 25-16. Stesso copione anche nella seconda partita chiusa avanti per 25-14. Addirttura senza storia il terzo set che ha permesso a coach Mucciolo di ruotare tutta la rosa e andare a vincere con un secco 25-6. Ora la Tecnoteam tornerà in campo ancora in casa sabato prossimo 6 febbario quando ospiterà la formazione dell’Orago.

IL TABELLINO di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY – VISETTE SETTIMO MILANESE 3-0

(PARZIALI 25-16; 25-14: 25-6)

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Cialfi 3, Facco 10, Gabbiadini 4, Zanotto 5, Badini 7, Gallizioli 11, Rolando Libero, Ghezzi 1, Mantovani 1, Bocchino 5, Baldi 4, Castelli 1. Coach Mucciolo, vice Biffi

VISETTE SETTIMO MILANESE: Badaracco 2, Olivares 1, Barbuiani 7, Mirangoli 9, Ravarini 4, Coba 2, Garavaglia Libero, Priore 1,Cargnelutti, Riva, Fatone, Moroni, Mirarchi e Panto’ ne. Coach Pirella

Programma del 2° turno del girone B1 di serie B femmile

Sabato 30 gennaio: Tecnoteam Albesevolley – Visette Settimo milanese 3-0; Acciaitubi Picco Lecco – Coop Novate Milanese 3-0; oggi domenica 31 Mondialclima Orago – Capo d’Orso Palau.