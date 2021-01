Albese Volley la Tecnoteam oggi cerca il bis in casa contro Settimo Milanese

Albese Volley secondo turno di campionato per il club brianzolo di B1 femminile.

Albese Volley coach Mucciolo avverte: “Siamo favoriti contro una squadra giovane ma niente cali di concetrazione”

Match day in casa dell’Albese Volley che dopo l’esordio vincente di sette giorni fa a Palau, oggi torna in campo e lo fa per la prima volta in questo campionato di B1 femminile tra le mura amiche della palestra Pedretti dove questa sera alle ore 21 seppur a porte chiuse ospiterà la Visette Settimo Milanese che nella prima gara ha perso in casa contro la Picco Lecco per 0-3. Una sfida importante e da vincere per la Tecnoteam come ammonisce il coach Cristiano Mucciolo: “Arriviamo dalla bella vittoria di Palau dove abbiamo vinto un scontro importante in trasferta ora ci aspetta una squadra giovane buona fisicamente ma che onestamente conosciamo poco, come del resto capiterà ancora in questa prima fase del torneo. Giocheremo un pò alla cieca ma inutile negare che siamo favorti e dobbiamo assolutamente vincere. Dovremo quindi sfruttare questa occasione per portare a casa i 3 punti nel modo più netto possible per continuare il nostro percorso di crescita. Perchè ripeto abbiamo vinto una bella partita settimana scorsa, uno scontro diretto ma ora non dobbiamo assolutamente vanificare quando fatto. E comunque non possiamo sederci sapendo che ci aspettano due partite sulla carta meno comlicate anzi dobbiamo sfruttare il calendario per mettere punti in classifica e avvalorare il nostro cammino di crescita tecnica, tattica e di squadra che non si deve interrompere ma anzi dobbiamo farlo nel miglior modo possibile. Non dobbiamo fermarci alla bella prova di Palau ma continuare a lavorare per farci trovare pronti al proseguio del campionato. A cominciare da oggi quindi niente cali di concentrazione”.

Programma del 2° turno del girone B1 di serie B femmile

Sabato prossimo 30 gennaio: Tecnoteam Albesevolley – Visette Settimo milanese (ore 21, porte chiuse); Acciaitubi Picco Lecco – Coop Novate Milanese; Mondialclima Orago – Capo d’Orso Palau (domenica 31).