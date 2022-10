Albese Volley la Tecnoteam oggi gioca la finale del Trofeo Mimmo Bellomo

Albese Volley buone nuove dal torneo di Castellanza per il club brianzolo.

Albese Volley dopo il successo di ieri contro Offanengo per 3-1, il team di coach Chiappafreddo stasera sfida le locali della Futura

Buone nuove per l'Albese Volley da Castellanza dove la squadra di coach Mauro Chiappafreddo ha vinto la semifinale del 42° Trofeo Mimmo Bellomo battendo l'Offanengo per 3-1. Con questo risultato la Tecnoteam oggi giocherà la finalissima al Palabonomi di Castellanza contro le padrone di casa Futura Volley che ieri hanno superato la Picco Lecco per 3-0. Oggi finale 3°-4° posto Offanengo-Picco e seguire la finalissima Futura Volley-Tecnoteam.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY - ABO CHROMAVIS OFFANENGO 3-1

Parziali: 26-24; 17-25; 25-19; 25-23) Tecnoteam Albese Volley Como: Nicolini 1, Veneriano 4, Gallizioli 5, Stroppa 16, Cassemiro 2, Nardo 19, Rolando libero, Nicoli 1, Badini 6, Conti 5, Bernasconi, Cantaluppi e Pinto ne. Radice libero 2. All. Chiappafreddo.

Biglietti

Sarà possibile assistere a questa prestigiosa kermesse acquistando il biglietto direttamente al palazzetto di Castellanza dalle ore 16.30.

Biglietto unico 10 euro Biglietto ridotto (dai 10 ai 16 anni compresi) 6 euro

Per informazioni e/o prenotazioni email dell’organizzazione : consorzio2volley@gmail.com.

Calendario pre campionato della Tecnoteam 2022/23

Mercoledì 14 settembre Monza-Albese 1-3

Sabato 17 settembre Albese-Legnano 4-0

Giovedì 22 settembre Club Italia-Albese 2-3

Domenica 25 settembre Lugano-Albese 3-1

Giovedì 29 settembre ore 16 Millennium Brescia-Albese 2-2

Sabato 1ottobre Trofeo Bellomo di Busto Arsizio Albese-Offanengo 3-1

Domenica 2 ottobre Trofeo Bellomo di Busto Arsizio Albese-Futura Volley