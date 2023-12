Albese Volley: la Tecnoteam oggi ospita la Millenium Brescia in uno scontro diretto che vale la stagione

Il turno pre natalizio di serie A2 regala un autentico big match all'Albese Volley che oggi alle 17 a Casnate ospita la Valsabbina Millenium Brescia in quella che si annuncia come una partita che potrebbe valere la stagione. Già perché la squadra bresciana precede in classifica di 4 punti la Tecnoteam che oggi può e vuole solo vincere . Nel match d'andata giocato il 1 novembre scorso vinse la Valsabbina Millenium Brescia al tie break per 3-2 dopo una sfida davvero molto combattuta. Come si annuncia quella di oggi a Casnate dove ricordiamo per decisione del presidente Graziano Crimella l'ingresso sarà gratuito per provare a spingere le ragazze di casa dirette da coach Mauro Chiappafreddo al successo.

Programma del 14° turno, 5° di ritorno serie A2 donne

Sabato 23 dicembre alle 17:

Tecnoteam Albese Volley Como – Valsabbina Millenium Brescia

Cda Volley Talmassons Fvg – Futura Giovani Busto Arsizio

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Volley Soverato

Sirdeco Volley Pescara – Citta’ Di Messina

Vtb Fcredil Bologna – Nuvoli’ Altafratte Padova

Classifica girone A serie A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio 38 (13 – 1); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 37 (13 – 1); Città Di Messina 30 (10 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 25 (9 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 22 (7 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 18 (6 – 7); Volley Soverato 12 (4 – 9); Vtb Fcredil Bologna 11 (3 – 10); Nuvoli’ Altafratte Padova 4 (1 – 12); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 13).