Albese Volley: la Tecnoteam oggi va a caccia del poker vincente per strizzare l'occhio ai playoff

Albese Volley: si gioca questa sera il 7° turno infrasettimanale del campionato di A2 donne.

Impegno infrasettimanale questa sera per la Tecnoteam Albese Volley Como che per il 7° turno di ritorno del campionato di serie A2 donne sarà si scena a Milano alle 20,30 presso il Centro Federale Pavesi dove renderà visita al Club Italia per provare a proseguire il suo momento magico. La Tecnoteam infatti arriva all'appuntamento odierno sull'onda lunga di tre vittorie consecutive, oggi punta a calare il poker contro la giovane formazione che ha già battuto nel match d'andata a Casnate per 3-0. Una nuova vittoria permetterebbe al team diretto da coach Mauro Chappafreddo di continuare la sua rincorsa all'obiettivo playoff.