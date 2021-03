Albese Volley la Tecnoteam ora si prepara per i playoff al via da metà maggio 

Albese Volley la Federazione ha stabilito il prosieguo del campionato di B1 femminile.

Albese Volley coach Cristiano Mucciolo: “Dobbiamo prepararci al meglio perché sappiamo che ci attendono tutte partite importanti”

Chiusa la prima fase al secondo posto nel su mini girone l’Albese Volley può concentrarsi a preparare la seconda fase che proprio in questi giorni è stata definita dalla federazione italiana. Si continuerà con tre turni di Playoff a cui accedono le prime quattro classificate di ogni mini girone che si affronteranno incrociandosi nel casi del B1 con il mini girone B2 ma solo da metà maggio con gare di andata e ritorno. Infatti la Fipav ha dato tempo fino al 2 maggio per recuperare tutte le gare rinviate durante la prima fase. I playoff si struttureranno in tre turni e alla fine promuoveranno in A2 sei squadre. Oltre un mese di sosta quindi prima della ripresa dell’attività: si torna in campo alla metà di maggio con il primo turno play-off che vedrà la Tecnoteam Albese (seconda classificata del mini girone B1) affrontare la terza classificata del mini girone B2, attualmente il Costa Volpino anche se ha ancora due partite da recuperare. Chi vince accederà alla seconda fase di playoff. Ricordiamo che per questa stagione sono state invece bloccate le retrocessioni

LE DATE PLAY-OFF DECISE DALLA FEDERAZIONE: 15/16 MAGGIO; 22/23 MAGGIO; 29/30 MAGGIO; 5/6 GIUGNO; 12/13 GIUGNO; 19/20 GIUGNO

Il commento di coach Cristiano Mucciolo che è voluto tornare anche sull’ultima partita vinta dalla Tecnoteam a Novate.

“Sono davvero molto molto contento perché abbiamo chiuso la prima fase come volevamo giocando una bella partita e dando anche tanto spazio a chi arriva dalla panchina. E ancora una volta queste ragazze hanno dato risposte importanti e questo mi fa molto piacere perché premiano il frutto del loro lavoro in settimana. Ora aspettiamo la fase 2 con la certezza che dovremo aspettare più di un mese prima di tornare in campo. Tempo che sfrutteremo per prepararci e lavorare bene, continuando sul programma intrapreso per fare in modo di presentarci pronti per i playoff ch sappiamo saranno duri con tutte partite importanti”.

CLASSIFICA FINALE GIRONE B1

Picco Lecco 27; Tecnoteam Albesevolley 25 punti; Capo d’Orso Palau 20; Visette Settimo Milanese 9; Mondialclima Orago 5; Coop. Novate 4.