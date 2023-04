Albese Volley la Tecnoteam ospita Messina per riscattare gli ultimi due ko

Albese Volley vigilia del 4° turno di ritorno Poule salvezza di serie A2 dome.

Albese Volley presenta la gara d domenica alle 16 il confermato coach Chiappafreddo: "Vogliamo fare bene davanti ai nostri tifosi"

Archiviato il turno infrasettimale è già vigilia di campionato per l'Albese Volley. La Tecnoteam infatti domenica 30 alle ore 16 ospita a Casnate il 4° turno di ritorno della poule salvezza la Desi Shipping Akademia Messina, già battuta all'andata e ora in piena lotta salvezza. Per la Tecnoteam già salva un avversario ostico come presenta il coach dell'Albese Volley Mauro Chiappafreddo fresco di rinnovo per la prossima stagione: "Innanzitutto voglio dire come sono molto conto e soddisfatto per questo rinnovo e lotterò al massimo per portare in alto il nome dell'Albese. Stiamo già lavorando per il prossimo anno ma ora vogliamo riscattare le ultime due sconfitte in campionato. A cominciare dalla sfida di domenica con Messina che si sta giocando la salvezza nelle ultime gare. Occhio perché Messina è squadra forte con due straniere di alto livello. Da parte nostra però vogliamo fare bene per chiudere al meglio davanti ai nostri tifosi".

Il programma del 4° turno di ritorno poule salvezza A2 donne

Domenica 30 aprile ore 16 Tecnoteam Albese Volley Como – Desi Shipping Akademia Messina, Assitec Volleyball Sant’Elia – Club Italia; ore 17 D&a Esperia Cremona – 3m Pallavolo Perugia, Anthea Vicenza Volley – Chromavis Eco Db Offanengo, Seap-Sigel Marsala – Orocash Lecco.

RIPOSA: EMILBRONZO 2000 MONTALE

Classifica poule salvezza A2 donne

Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 – 15); Orocash Lecco 38 (13 – 17); D&a Esperia Cremona 36 (11 – 18); Chromavis Eco Db Offanengo 34 (11 – 18); Emilbronzo 2000 Montale 33 (12 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 32 (10 – 19); Anthea Vicenza Volley 29 (10 – 19); Assitec Volleyball Sant’Elia 27 (7 – 22); Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 21); Club Italia 19 (6 – 23); 3m Pallavolo Perugia 18 (6 – 23).