Albese Volley la Tecnoteam pareggia 2-2 il test a Trecate

Albese Volley ieri terza amichevole del team brianzolo verso la ripresa del campionato di B1 donne

Albese Volley intanto al primo turno dei playoff la squadra di coach Mucciolo affronterà Ostiano dal 15 maggio

Il terzo test amichevole dell’Albese Volley in vista dei playoff di serie B1 femminile è finito in …pareggio. Ieri sera infatti la squadra brianzola allenata da coach Cristiano Mucciolo ha pareggiato 2-2 l’allenamento congiunto giocato sul campo del Trecate paricategoria del girone A1. Un allenamento congiunto molto utile per tenere “calda” la condizione in vista dei playoff e che ha permesso allo staff della Tecnoteam di ruotare tutto il roster

Il tabellino Trecate-Tecnoteam Albese 2-2 I parziali del match: 19-25; 30-28; 17-25; 25-19.

La notizia del giorno però è il nome del primo avversario di playoff della Tecnoteam che incontrerà Ostiano tra due settimane: andata fuori casa sabato 15 maggio), ritorno ad Albese sabato 22 maggio.