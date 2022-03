Albese Volley la Tecnoteam parte bene ma poi si arrende in gara 1 a Sassuolo

pallavolo femminile risultati

Albese Volley si è giocata la prima parita degli ottavi di finale playoff di A2 donne-

Albese Volley si è giocata la prima partita degli ottavi di finale playoff di A2 donne

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo è stata battuta ieri per 3-1 dal Green Warriors, mercoledì 23 gara 2 a Casnate

Non è iniziata con il piede giusto l'avventura nei playoff di serie A2 per l'Albese Volley che ieri nella prima gara della serie degli ottavi di finale contro il Green Warriors Sassuolo si è dovuta arrendere in trasferta per 3-1. E pensare che la Tecnoteam di coach Mucciolo era partita bene vincendo il primo set per 15-25 ma poi ha dovuto incassare la rimonta e il sorpasso del tema locale con l'ex Elena Rolando in squadra. Ora le albesine devono assolutamente riscattarsi in gara 2 in programma già mercoledì 23 marzo a Casnate per impattare la serie e rimandare la qualificazione al turno successivo all'eventuale bella sempre tra le mura amiche e in programma per domenica 27 marzo.

Il tabellino di Green Warriors Sassuolo-Tecnoteam Albese 3-1

Parziali 15-25, 25-17, 25-15, 25-10

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Busolini 5, Balboni 4, Gardini 29, Civitico 7, Rasinska 19, Moneta 8, Rolando (L), Zojzi. Non entrate: Semprini Cesari, Colli (L), Fornari, Mammini, Cantaluppi. All. Venco.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Zanotto 6, Gallizioli 9, Cialfi 3, Nardo 10, Veneriano 4, Oikonomidou 1, De Nardi (L), Baldi 6, Pinto 2. Non entrate: Ghezzi, Scurzoni, Bocchino. All. Mucciolo.

ARBITRI: Pasin, Pristerà

Calendario del 1° turno OTTAVI di finale PLAYOFF A2 donne GARA 1 19 marzo 2022 Cda Talmassons - Olimpia Teodora Ravenna 3-1 20 marzo 2022 Cbf Balducci Hr Macerata - Ranieri International Soverato 3-0 Omag-Mt S.Giovanni In Marignano - Itas Ceccarelli Group Martignacco 3-1 Futura Volley Giovani Busto Arsizio - Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 3-0 Lpm Bam Mondovì - Volley Hermaea Olbia 2-3 (Gara 2) domenica 20 marzo Green Warriors Sassuolo-Tecnoteam 3-1

GARA 2 23 marzo 2022 Tecnoteam Albese Volley Como - Green Warriors Sassuolo (ore 19) Ranieri International Soverato - Cbf Balducci Hr Macerata Itas Ceccarelli Group Martignacco - Omag-Mt S.Giovanni In Marignano Ipag Sorelle Ramonda Montecchio - Futura Volley Giovani Busto Arsizio Volley Hermaea Olbia - Lpm Bam Mondovì Olimpia Teodora Ravenna - Cda Talmassons