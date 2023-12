Albese Volley: la Tecnoteam pensa già al Pescara ma torna a strizzare l'occhio ai playoff

Dopo il bel colpo grosso messo a segno a Soverato, in casa dell'Albese Volley si guarda al futuro prossimo con ancora più fiducia e si torna a strizza l'occhio ai playoff che ora distano 6 punti. Lo sa bene coach Mauro Chiappafreddo che a Soverato è tornato da ex e da ex ha vinto una gara davvero importante con la sua Tecnoteam:

"Innanzitutto ricordo con piacere il periodo vissuto a Soverato dove mi sono trovato bene. Domenica abbiamo vinto una partita non facile contro un avversario molto volenteroso e ben guidato. Sono molto contento per la mia squadra perché è tornata al successo dopo te sconfitte e ha conquistato tre punti fondamentali per la nostra classifica. Noi cechiamo di prendere più punti per provare magari a scavalcare chi ci sta davanti, ora avanti così: aspetto tanti i tifosi domenica a Casnate contro Pescara".

Felicità anche nelle parole del presidente della Tecnoteam Graziano Crimella:

"A Soverato abbiamo centrato una vittoria importantissima per la classifica e per il morale. Ora testa alla prossima gara in casa con Pescara".

Il posticipo del 12° turno: lunedì 11: Futura Giovani Busto Arsizio – Nuvoli’ Altafratte Padova 3-1

Classifica girone A serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 34; Futura Giovani Busto Arsizio 32; Citta’ Di Messina 27; Cda Volley Talmassons Fvg 25; Valsabbina Millenium Brescia 21 ; Tecnoteam Albese Volley Como 15; Vtb Fcredil Bologna 11; Volley Soverato 10; Nuvoli’ Altafratte Padova 4; Sirdeco Volley Pescara 1.

Programma del 13° turno, 4° di ritorno serie A2 donne

Sabato 16 dicembre Citta’ Di Messina – Cda Volley Talmassons Fvg (16-12-2023 15:30)

Domenica 17-12 ore 17:00 Nuvoli’ Altafratte Padova – Bartoccini-Fortinfissi Perugia, Volley Soverato – Valsabbina Millenium Brescia, Futura Giovani Busto Arsizio – Vtb Fcredil Bologna, Tecnoteam Albese Volley Como – Sirdeco Volley Pescara.