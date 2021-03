Albese Volley  la Tecnoteam perde sfida e primato con la Picco Lecco

Albese Volley si è giocato ieri il big match del girone B1 di B1 donne.

Albese Volley il presidente Graziano Crimella: “Grande rammarico ma i nostri avversari sono stati superiori in tutto, complimenti a loro”

Niente da fare per l’Albese Volley che ieri sera in casa ha perso 1.3 la grande sfida al vertice del girone B1 di Serie B1 femminile contro la Picco Lecco e anche il primato a una sola giornata al termine della prima fase. Lecco che ha dominato il match vincendo i primi due quarti, poi parziale reazione della Tecnoteam che si è imposta nella terza partita per poi arrendersi nell’ultimo set. Non ha nascosto la sua delusione il presidente di Albese Graziano Crimella che però ha riconosciuto i meriti della Picco: “Dispiace molto e c’è grande rammarico anche per i nostri tanti tifosi che si aspettavano una prestazione diversa da parte nostra. Ma bisogna fare i complimenti alla Picco che ci ha sovrastato in tutto atleticamente, tecnicamente e tatticamente. Ha dimostrato di essere più forte di noi anche se ritengo che i valori non siano così netti. Peccato perché abbiamo commesso troppi errori anche se le ragazze hanno giocato con grande voglia e hanno avuto una bella reazione nel terzo set, ma contro questa Lecco c’era poco da fare”. Tecnoteam che tornerà in capo sabato 27 marzo per l’ultimo impegno di questa prima fase ospite del Novate.

Il tabellino di Tecnoteam Albese-Picco Lecco 1-3

Parziali 21-25, 14-25, 25-22, 13-25

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY: Cialfi 3, Facco 6, Gabbiadini 2, Zanotto 22, Badini 6, Gallizioli 7, Rolando libero, Bocchino 14, Ghezzi, Baldi 1, Castelli, Mantovani nr. Coach Mucciolo, vice Biffi.

ACCIAITUBI PICCO LECCO: Dall’Igna, Focaccia 11, Lancini 19, Martinelli 16, Valli 18, Manzano 12, Lussana libero, Mandaglio, Mainetti, Ratti 4, Mambelli 3, Esposito ne. Coach Milano, vice Ficarra.

Il programma del 9° turno di B1 femminile

Sabato 20 marzo ore 21 Tecnoteam-Picco Lecco, Palau-Novate 3-0; domenica 21 Orago-Settimo Milanese.

CLASSIFICA GIRONE B1

Picco Lecco 24; Tecnoteam Albesevolley 22 punti; Capo d’Orso Palau 17; Visette Settimo Milanese 6; Mondialclima Orago 5; Coop. Novate 4.

Il programma del 10° turno di B1 femminile

Sabato 27 marzo ore 21 Settimo-Palau, Lecco-Orago, Novate-Albese