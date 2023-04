Albese Volley: dopo il turno di riposo il team brianzolo di A2 donne è tornato al lavoro.

Albese Volley: la Tecnoteam prepara due trasferte ravvicinate per certificare la salvezza

Dopo il turno di riposo da ieri l'Albese Volley è tornata in palestra per preparare i prossimi impegni della Poule salvezza. La Tecnoteam infatti aprirà il girone di ritorno con un doppio turno ravvicinato e in trasferta: prima domenica 23 nel Lazio a Sant'Elia e poi già martedì 25 aprile in Umbria a Perugia. Un doppio impegno delicato che di fatto potrebbe consegnare al team di coach Mauro Chiappafreddo la salvezza matematica e la permanenza in serie A2 anche per la prossima stagione.

Programma del 2° turno di ritorno Poule salvezza serie A2 donne

Giovedì 20 aprile Seap-Sigel Marsala – Chromavis Eco Db Offanengo

Sabato 22 Club Italia – Desi Shipping Akademia Messina

Domenica 23 aprile ore 16

Assitec Volleyball Sant’Elia – Tecnoteam Albese Volley Como

Ore 17 Orocash Lecco – Anthea Vicenza Volley, 3m Pallavolo Perugia – Emilbronzo 2000 Montale

Classifica Poule salvezza serie A2 donne

Tecnoteam Albese Volley Como 40 (14 – 13); D&a Esperia Cremona 36 (11 – 17); Chromavis Eco Db Offanengo 34 (11 – 17); Orocash Lecco 33 (11 – 17); Emilbronzo 2000 Montale 30 (11 – 17); Anthea Vicenza Volley 29 (10 – 17); Desi Shipping Akademia Messina 26 (8 – 19); Assitec Volleyball Sant’Elia 24 (6 – 21); Club Italia 19 (6 – 22); Seap-Sigel Marsala 18 (6 – 21); 3m Pallavolo Perugia 12 (4 – 23).