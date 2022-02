Albese Volley la Tecnoteam prepara la trasferta di domani a Milano contro il Club Italia

Pallavolo femminile news

Albese Volley è vigilia di campionato per la squadra brianzola di serie A2 donne.

Albese Volley coach Mucciolo: "Apriamo il nostro tour de force con una partita non facile contro una squadra giovane, forte ma altalenante"

Vigilia di campionato per l'Albese Volley che domani sera, mercoledì 9 febbraio, alle ore 18 recupererà al Centro Pavesi la gara rinviata contro il Club Italia. Una sfida che sappiamo diventa apripista di un vero tour de force per la Tecnoteam che giocherà sei gare in venti giorni: le abesine infatti torneranno in campo domenica 13 febbraio (ore 17) a Pinerolo con l'Eurospin, mercoledì 16 febbraio (ore 19,30) a Casnate con Anthea Vicenza (recupero), domenica 20 febbraio (ore 17) a Martignacco contro Itas Group, mercoledì 23 febbraio (ore 18) a Casnate contro Ranieri Soverato (recupero) e quindi domenica 27 febbraio (ore 17) a Casnate contro Lpm Mondovì.

In casa Tecnoteam si pensa però a una gara alla volta come spiega alla vigilia della trasferta milanese coach Cristiano Mucciolo: "Si giochiamo sei partite in questo mese e avremo poco tempo per preparare le gare. Stiamo lavorando molto concentrandoci più sui noi stessi che sugli avversari sapendo che sono tutte gare difficili ma stimolanti. Dobbiamo fare il massimo per conquistare più punti possibili a cominciare da domani contro una squadra giovane come Club Italia. Per noi sarà importante battere bene e trovare le chiavi tecnico tattiche per evitare che loro possano esprimere la loro pallavolo. Loro sono forti, giovani e quindi anche altalenanti anche nell'arco della gara. Dovremo essere molto attenti e bravi".

Recupero del 2° turno di ritorno del girone B

Merceoldì 9 febbraio ore 18 Club Italia Crai – Tecnoteam (Crentro pavesi)

La nuova classifica del girone B

Cda Talmassons 36; Eurospin Pinerolo 35; Lpm Bam Mondovì 33; Sorelle Ramonda Montecchio 30; Itas Martignacco 24; Ranieri International Soverato 22; Tecnoteam Albese Volley Como 21; Crai Club Italia 15; Anthea Vicenza 13; Rizzotti Catania Pallavolo Sicilia 10; Pvt Egea Modica 4.

Il programma del 8° turno di ritorno del girone B

Domenica 13 febbraio ore 17

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Ranieri International Soverato – Club Italia Crai

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Tecnoteam Albese Volley Como

Cda Talmassons – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania (13-02-2022 16:00)

Anthea Vicenza – Egea Pvt Modica

RIPOSA: LPM BAM MONDOVI’