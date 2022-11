Albese Volley: la Tecnoteam prepara l'assalto di mercoledì sera alla neopromossa Offanengo

Albese Volley: è vigilia del 4° turno infrasettimanale per il campionato di serie A2 donne.

Archiviato il brutto stop di domenica scorsa a Mondovì è già vigilia di campionato per l'Albese Volley che mercoledì sera ospita la neopromossa Offanengo nella prima di due gare casalinghe consecutive, la seconda sarà poi domenica 13 contro Cremona.

Mauro Chiappafreddo coach della Tecnoteam ha però testa e pensieri solo per la sfida infrasettimanale contro la matricola Offanengo:

"Mi aspetto una squadra molto ben organizzata che conosco bene. Sarà quini una lotta contro una neopromossa reduce dal suo primo successo in categoria ottenuta domenica scorsa. Partiremo da quanto fatto di bene fino ad ora per fare ancora meglio. In questo inizio di stagione potevamo avere qualche punto in più dei due attuali specialmente contro Lecco all'esordio. Non ci siamo riusciti nemmeno domenica scorsa a Mondovì ma ora dobbiamo cercare di farli mercoledì in casa. Abbiamo bisogno anche dei nostri tifosi che ringraziamo perchè anche in trasferta non ci hanno mai fatto mancare il loro calore".