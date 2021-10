Albese Volley la Tecnoteam prepara l'esordio casalingo contro Club Italia

Pallavolo donne le news

Albese Volley la squadra brianzola è tomata in palestra in vista del 2° turno di serie A2 femminile.

Albese Volley la società non farà abbonamenti ma saranno in vendita i biglietti per la gara di domenica 17 ottobre alle ore 17 al PalaFrancescucci di Casnate

E' iniziata la marcia di avvicinamento dell'Albese Volley verso il debutto stagionale in casa programmato per domenica 17 ottobre quando al PalaFracescucci di Casnate alle ore 17 per il 2° turno del girone B di serie A2 femminile la Tecnoteam ospiterà il Club Italia. A questo proposito la società ha fatto sapere che - in attesa della fine definitiva dell'emergenza sanitaria -non farà alcun tipo di abbonamento, ma terrà decisamente contenuti i prezzi dell'ingresso. Saranno quindi a disposizione i biglietti per assistere a ogni partita ma senza rivendita online. I tagliandi infatti saranno acquistabili direttamente ai botteghini del PalaFrancescucci prima della gara. Ingresso con Green Pass e mascherine sulle tribune del palazzetto.

I PREZZI DEI BIGLIETTI 8 euro intero, 5 ridotti (fino 16 anni e dai 65 in poi)

Le parole del presidente Graziano Crimella dopo la prima partita di campionato

Il presidente Graziano Crimella è tornato sul match d'esordio perso dalla sua Tecnoteam per 3-0 a Soverato domenica scorsa: "Forse meritavamo di vincere al meno un set, il terzo di sicuro. Il primo lo abbiamo perso ai vantaggi contro una squadra più esperta ma noi abbiamo giocato bene. Era la prima partita di campionato e sono comunque soddisfatto. La considero come la base per lavorare tanto perchè ci aspettano 20 battaglie per tutto il torneo. L'approccio al campionato è stato molto buono e mi fa ben sparare. Andiamo avanti anche se ci stiamo rendendo conto che la serie A non è la B. Bisognerà tirar fuori gli attributi ma ripeto sono contento". Il programma del 2° turno del girone B di serie A2 Domenica 17 ottobre, ore 17.00: LPM BAM Mondovì – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Itas Ceccarelli Group Martignacco – CDA Talmassons

Tecnoteam Albese Volley Como – Club Italia Crai

Anthea Vicenza – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Egea PVT Modica

Riposa: Ranieri International Soverato

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

Cda Talmassons 3; Eurospin Ford Sara Pinerolo 3; Ranieri International Soverato 3; Itas Ceccarelli Group Martignacco 3; Lpm Bam Mondovi’ 2; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 1; Egea Pvt Modica 0; Tecnoteam Albese Volley Como 0; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 0; Anthea Vicenza 0; Club Italia Crai 0.