Albese Volley: dopo la sosta si avvicina la ripartenza del campionato di serie A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam pronta a riprendere la rincorsa contro Olbia

Dopo la sosta per le finali di Coppa Italia, si prepara a tornare in campo il campionato di serie A2 femminile anche l'Albese Volley. La Tecnoteam vuole ripartire da dove si era fermata e cioè dalle due belle vittorie corsare ottenute sui campi di Offanengo e Cremona che l'hanno rilanciata in classifica.

Ora la squadra di coach Mauro Chiappafreddo è al nono posto a quota 18 punti ma guarda con ottimismo e nuovo entusiasmo il prossimo impegno casalingo in programma domenica 5 febbraio a Casnate dove alle 16.30 affronterà la Volley Hermaea Olbia dell'ex Bridi. Orario anticipato per permettere alla squadra sarda il rientro in serata con il volo aereo.

Ricordiamo che nel match d'andata la squadra albesina incappò in una netta sconfitta al termine di una prestazione negativa. Ma ora è un'altra Tecnoteam che spera anche di recuperare le infortunate Nardo e Stroppa. I botteghini di Casnate saranno aperti dalle ore 15: tagliandi in vendita solo al palazzetto, e non online.

Programma del 6° turno di ritorno del girone A serie A2 donne

Sabato 4 febbraio

Club Italia – Lpm Bam Mondovi’, Futura Giovani Busto Arsizio – Orocash Lecco

Domenica 5 febbraio ore 16.30 Tecnoteam Albese Volley Como – Volley Hermaea Olbia; ore 17:00

Bsc Materials Sassuolo – Itas Trentino, Chromavis Eco Db Offanengo – Valsabbina Millenium Brescia, , Emilbronzo 2000 Montale – D&a Esperia Cremona

Classifica aggiornata del girone A serie A2 donne

Itas Trentino 36 (11 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 32 (11 – 4); Bsc Materials Sassuolo 32 (11 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 – 5); Lpm Bam Mondovi’ 28 (9 – 6); Volley Hermaea Olbia 22 (8 – 8); Orocash Lecco 21 (7 – 8); D&a Esperia Cremona 19 (5 – 11); Tecnoteam Albese Volley Como 18 (7 – 9); Emilbronzo 2000 Montale 17 (6 – 10); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 11); Club Italia 9 (3 – 13).