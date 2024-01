Albese Volley: la Tecnoteam pronta e serena per l'esordio in Poule Promozione ospite domani a Mondovì

Si apre questa sera con l'anticipo Talmassons FVG - CremonaUfficio Esperia Cremona la Poule Promozione di serie A2 femminile che vedrà domani entrare in scena anche l'Albese Volley ospite alle ore 17 della LPM Bam Mondovì che la precede in classifica di solo un punto. Già perché la seconda fase si apre con una nuova classifica che vede le 10 protagoniste portarsi in dote i punti acquisiti nella stagione regolare. La Tecnoteam riparte da quota 30 ma punta a risalire già da domenica la corrente.

La parole di mister Chiappafreddo

Così Mauro Chiappafreddo presenta la prima gara della seconda fase: "Inizia un nuovo campionato dove incontreremo le altre migliori squadre d'Italia ma noi daremo il massimo per risalire in classifica. Perché non siamo appagati del quinto posto in quanto abbiamo lavorato tanto e faticato per essere arrivati qui e ora vogliamo toglierci altre soddisfazioni per noi e per la società che ha investito molto. Debuttiamo contro Mondovì una squadra forte con giocatrici di altissimo livello e su un campo difficile. Dovremo fare bene le nostre cose, con grande serenità, liberi da ogni condizionamento avendo già conquistato la salvezza. Però ora vogliamo raccogliere qualcosina in più e cogliere ogni occasione che ci si presenterà".

Programma 1 ° turno della Pool Promozione 2023/24

Domenica 28 gennaio 2024 alle 17

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - CBF Balducci Hr Macerata

Omag-MT San Giovanni in M.no - Futura Giovani Busto Arsizio

LPM Bam Mondovì - Tecnoteam Albese Volley Como

Cda Volley Talmassons FVG - CremonaUfficio Esperia Cremona (anticipo il 27/1)

Città di Messina - Ipag S.lle Ramonda Montecchio

Classifica iniziale della Poule Promozione

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 49 punti; Futura giovani Busto Arsizio 45; Cbf Balducci Hr Macerata 44; Cremonaufficio 43; Città di Messina Akademia 40; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 35; Cda Volley Talmassons e Omag-Mt San Giovanni in Marignano 34; Lpm Bam Mondovì 31; Tecnoteam Albese Volley Como 30.