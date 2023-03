Albese Volley: si è giocato ieri il 2° turno della Poule salvezza in A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam riparte con il piede giusto e doma l'Assitec Volleyball Sant’Elia

Missione compiuta dall'Albese Volley che ieri è tornata in campo e ha aperto al meglio la Poule Salvezza battendo a domicilio l'Assitec Volleyball Sant’Elia per 3-1 confermandosi così in vetta solitaria nel girone. Partita non facile per la Tecnoteam che dopo aver vinto i primi due set ha incassato la reazione ospite per poi chiudere i conti alla quarta partita. Il tempo di gioire per questo esordio vincente ed ecco che la squadra di coach Mauro Chiappafreddo deve già pensare al prossimo impegno in programma mercoledì 22 marzo (alle 17) nel turno infrasettimanale casalingo contro Perugia.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY - ASSITEC VOLLEYBALL SANT'ELIA 3-1 Parziali 26-24, 25-22, 24-26, 25-21

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 3, Cassemiro 16, Veneriano 14, Nardo 2, Badini 10, Conti 13, Rolando (L), Pinto 10, Stroppa 2. Non entrate: Nicoli, Bernasconi, Gallizioli, Radice (L), Cantaluppi. All. Chiappafreddo.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT'ELIA:Spinello 1, Ghezzi 15, Cogliandro 12, Dzakovic 21, Polesello 2, Botarelli 1, Vittorio (L), Giorgetta 9, Hollas 6, Costagli 2, Di Mario. Non entrate: Moschettini. All. Gagliardi.

ARBITRI: Lentini, Marconi.

RISULTATI del 2° turno della POULE SALVEZZA

Tecnoteam Albese Volley Como-Assitec Volleyball Sant’Elia 3-1 (26-24, 25-22, 24-26, 25-21)

Desi Shipping Akademia Messina-Club Italia 3-1 (25-23, 19-25, 25-18, 25-22)

Anthea Vicenza Volley-Orocash Lecco 3-1 (25-22, 25-23, 22-25, 26-24)

Emilbronzo 2000 Montale-3m Pallavolo Perugia 3-2 (25-18, 22-25, 25-16, 23-25, 15-9)

Chromavis Eco Db Offanengo-Seap-Sigel Marsala 3-0 (25-17, 25-18, 25-19)

RIPOSA: D&A ESPERIA CREMONA

CLASSIFICA POULE SALVEZZA

Tecnoteam Albese Volley Como 31, Chromavis Eco Db Offanengo 27; Orocash Lecco,

D&a Esperia Cremona 25; Anthea Vicenza Volley, Emilbronzo 2000 Montale 24; Desi Shipping Akademia Messina, Assitec Volleyball Sant’Elia 17; Seap-Sigel Marsala 14; Club Italia 12; 3m Pallavolo Perugia 10.

Programma del 3° turno poule salvezza

Martedì 21 marzo

Seap-Sigel Marsala – Club Italia

Mercoledì 22 marzo ore 17 Tecnoteam Albese Volley Como – 3m Pallavolo Perugia,

Assitec Volleyball Sant’Elia – Orocash Lecco, ore 20.30 Anthea Vicenza Volley – Emilbronzo 2000 Montale, D&a Esperia Cremona – Desi Shipping Akademia Messina.