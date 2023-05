Albese Volley: la società brianzola sta già programmando la prossima stagione in A2.

Albese Volley: la Tecnoteam riparte dalla conferma in blocco dello staff tecnico

Archiviata la salvezza e chiuso il campionato di serie A2 femminile 2022/23, in casa dell'Albese è già tempo di pensare al futuro e alla prossima stagione. La Tecnoteam ripartirà dallo staff tecnico confermato in blocco a cominciare dal rinnovo dell'head coach Mauro Chiappafreddo per continuare con i suoi collaboratori David Cardinali e Davide Biffi. La novità è che a loro si aggiungerà anche Emanuele Rizzi in veste di assistente allenatore e scout.

Per quanto riguarda il roster invece per ora la certezza è che la forte brasiliana Mariana Alvez Cassemiro, per tutti Mari, non farà più parte della squadra ed è già rientrata in patria ma ha voluto così salutare pubblicamente la società e i tufosi della Tecnoteam: