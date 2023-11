Albese Volley: la Tecnoteam rispetta il pronostico e regola Padova con un secco 3-0

Missione compiuta dall'Albese Volley che ha sfruttato a dovere il fattore campo e ieri ha battuto a domicilio la Nuvolì Altafratte Padova con un netto 3-0 che la rilancia in classifica. Ora la Tecnoteam è a quota 12 punti a 3 lunghezze dal quinto posto occupato dalla Millenium Brescia. Una prova convincente quella offerta ieri a Casnate dalla squadra di coach Mauro Chiappafreddo che è stata trascinata da un 'ottima Longobardi e dalle due straniere Zatkovic e Bulaich. Una vittoria che fa ben sperare in vista dell'ultimo impegno del girone d'andata in programma già mercoledì sera a Perugia.

Il tabellino di Tecnoteam Albese-Nuvolì Altafratte Padova 3-0

Parziali: 25-19, 25-16, 25-19

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY: Longobardi 11, Meli 10, Nicolini 1, Bulaich Simian 16, Veneriano 7, Zatkovic 14, Fiori (L). Non entrate: Bernasconi, Brandi, Radice, Zanotto, Patasce. All. Chiappafreddo.

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Bortolot 1, Rizzo 3, Fanelli 8, Wabersich 4, Nardelli 10, Volpin 6, Masiero (L), Trampus 5, Magnabosco, Cicolini, Pasa. Non entrate: Menegaldo, Pavei (L). All. Rondinelli.

ARBITRI: Mesiano, Lentini.

Risultati dell'8° turno d'andata girone A serie A2 donne

Valsabbina Millenium Brescia-Vtb Fcredil Bologna 3-0 (25-15, 25-23, 25-22)

Volley Soverato-Futura Giovani Busto Arsizio 2-3 (25-20, 25-23, 24-26, 19-25, 8-15)

Tecnoteam Albese Volley-Nuvol'Altafratte Padova 3-0 (25-19, 25-16, 25-19)

Citta’ Di Messina-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0-3 (22-25, 25-27, 19-25)

Sirdeco Volley Pescara-Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (15-25, 21-25, 22-25)

Classifica del girone A serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 22 (8 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 20 (7 – 1); Citta’ Di Messina 18 (6 – 2); Cda Volley Talmassons Fvg 17 (6 – 2); Valsabbina Millenium Brescia 15 (5 – 3); Tecnoteam Albese Volley 12 (4 – 4); Vtb Fcredil Bologna 8 (2 – 6); Volley Soverato 7 (2 – 6); Nuvolì Altafratte Padova 1 (0 – 8); Sirdeco Volley Pescara 0 (0 – 8).

Programma del 9° turno del girone A serie A2 donne

Mercoledì 22 novembre ore 15.30 Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Tecnoteam Albese Volley Como, ore 20.30

Cda Volley Talmassons Fvg – Valsabbina Millenium Brescia, Futura Giovani Busto Arsizio – Citta’ Di Messina, Vtb Fcredil Bologna – Volley Soverato; giovedì 23 ore 20.30 Nuvolì Altafratte Padova – Sirdeco Volley Pescara.