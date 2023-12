Albese Volley: la Tecnoteam ritrova la vittoria e sbanca Soverato con un netto 0-3

Dopo tre sconfitte di fila l'Albese Volley ha ritrovato la vittoria. Missione compiuta dalla Tecnoteam che domenica è andata a sbancare il campo del Volley Soverato con un netto e meritato 0-3 che la porta a quota 15 in classifica. Una bella boccata d'ossigeno per la Tecnoteam che resta in corsa per i playoff e tornerà in campo domenica 17 dicembre in casa quando ospiterà il fanalino di coda Pescara già battuto nel match d'andata.

Il tabellino di Volley Soverato - Tecnoteam Albese: 0-3

Parziali 22-25, 21-25, 26-28

VOLLEY SOVERATO: Buffo 11, Barbazeni 3, Okenwa 16, Frangipane 7, Guzin 8, Orlandi 2, Vittorio (L), Zuliani, Jurdza, Coccoli. Non entrate: Tolotti, Romanin. All. Guidetti.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Bulaich Simian 14, Veneriano 4, Zatkovic 15, Longobardi 15, Meli 12, Nicolini 2, Fiori (L). Non entrate: Patasce, Bernasconi, Brandi, Radice, Zanotto. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Stancati, Di Bari

Programma del 12° turno, 3° di ritorno serie A2 donne

Domenica 10 dicembre ore 17: Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Cda Volley Talmassons Fvg 3-1 (27-25, 20-25, 25-18, 25-23), Volley Soverato-Tecnoteam Albese Volley Como 0-3 (22-25, 21-25, 26-28), Vtb Fcredil Bologna-Citta’ Di Messina 0-3 (23-25, 20-25, 20-25), Valsabbina Millenium Brescia-Sirdeco Volley Pescara 3-2 (22-25, 25-22, 26-28, 25-11, 15-12).

Lunedì 11: Futura Giovani Busto Arsizio – Nuvoli’ Altafratte Padova

Classifica girone A serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 31 (11 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 29 (10 – 1); Citta’ Di Messina 27 (9 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 25 (9 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 21 (7 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 15 (5 – 7); Vtb Fcredil Bologna 11 (3 – 8); Volley Soverato 10 (3 – 9); Nuvoli’ Altafratte Padova 4 (1 – 10); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 12);

Programma del 13° turno, 4° di ritorno serie A2 donne

Sabato 16 dicembre Citta’ Di Messina – Cda Volley Talmassons Fvg (16-12-2023 15:30)

Domenica 17-12 ore 17:00 Nuvoli’ Altafratte Padova – Bartoccini-Fortinfissi Perugia, Volley Soverato – Valsabbina Millenium Brescia, Futura Giovani Busto Arsizio – Vtb Fcredil Bologna, Tecnoteam Albese Volley Como – Sirdeco Volley Pescara.