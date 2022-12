Albese Volley la Tecnoteam saluta il 2022 e si ricarica in vista dell'anno nuovo

Albese Volley ultimo allenamento prima del weekend di festa per la squadra brianzola.

Albese Volley la squadra del presidente Crimella si congeda da un'annata che l'ha vista conquistare da matricola salvezza e playoff in serie A2 donne

Dopo l'ultima seduta di allenamento svolta venerdì mattina l'Albese Volley vivrà ora un weekend di riposo per festeggiare il capodanno. La Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo riprenderà a lavorare da lunedì 2 gennaio per preparare la prossima gara di campionato valida per il 2° turno di ritorno in programma per venerdì 6 gennaio alle ore 17 sul campo amico di Casnate contro l'Itas Trentino, terza forza del torneo. La squadra albesina del presidente Graziano Crimella si lascia alle spalle l'ultima sconfitta pesante subita nel derby di Lecco ma anche un 2022 ricco di soddisfazioni che l'ha vista centrare da neopromossa al primo anno in serie A 2 la salvezza e anche la qualificazione ai playoff. Ora due giorni di vacanza per ricaricare le energie in vista della ripresa del campionato e in vista di un 2023 tutto da scrivere e da giocare sul campo.

Programma del 2° turno di ritorno girone A serie A2 donne

Venerdì 6 gennaio ore 17 Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Trentino

Sabato 7 gennaio ore 17.30 D&a Esperia Cremona – Club Italia

Domenica 8 gennaio

Emilbronzo 2000 Montale – Futura Giovani Busto Arsizio

Valsabbina Millenium Brescia – Bsc Materials Sassuolo

Lpm Bam Mondovi’ – Orocash Lecco

Volley Hermaea Olbia – Chromavis Eco Db Offanengo

Classifica girone A serie A2 donne

Valsabbina Millenium Brescia 28 (9 – 2); Futura Giovani Busto Arsizio 25 (9 – 3); Itas Trentino 24 (7 – 4); Bsc Materials Sassuolo 23 (8 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 6); Volley Hermaea Olbia 16 (6 – 6); Orocash Lecco 15 (5 – 7); D&a Esperia Cremona 15 (4 – 8); Chromavis Eco Db Offanengo 14 (5 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 7); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 8); Club Italia 9 (3 – 9).