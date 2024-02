Albese Volley: la Tecnoteam sbanca Cremona al tie break e avvicina la quota playoff

Non finisce di stupire e di vincere l'Albese Volley in questa Poule Promozione di serie A2 femminile. La Tecnoteam infatti ieri è andata a sbancare anche il campo di Cremona vincendo in rimonta al tie break per 2-3. Con questa quarta vittoria in cinque gare la squadra di coach Mauro Chiappafreddo avvicina la quota playoff ora distante solo 3 lunghezze. La Tecnoteam tornerà in campo sabato 2 marzo a Casnate contro il fanalino di coda del girone Lpm Bam Mondovì.

Il tabellino di Cremonaufficio Esperia Cremona-Tecnoteam Albese 2-3

Parziali: 20-25, 19-25, 30-28, 25-23, 14-16

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Balconati, Piovesan 25, Munarini 8, Taborelli 31, Rossini 4, Ferrarini 5, Gamba (L), Landucci 6, Zorzetto 6, Coveccia. Ne: Felappi, Turla’, Scialanca.

All. Zanelli. TECNOTEAM ALBESE: Longobardi 24, Meli 10, Nicolini 1, Bulaich Simian 25, Veneriano 5, Zatkovic 16, Fiori (L), Patasce 1, Bernasconi. Ne: Radice, Zanotto, Brandi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Manzoni, Fontini.

Risultati del 5° turno Poule Promozione serie A2 donne

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-22, 25-17, 25-16)

Cbf Balducci Hr Macerata-Futura Giovani Busto Arsizio 3-2 (25-17, 25-22, 19-25, 17-25, 15-11)

Cremonaufficio Esperia Cremona-Tecnoteam Albese Volley Como 2-3 (20-25, 19-25, 30-28, 25-23, 14-16)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (21-25, 21-25, 20-25)

Lpm Bam Mondovi’-Citta’ Di Messina 3-2 (25-22, 15-25, 20-25, 28-26, 15-13)

Classifica Poule Promozione serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 61 (21 – 2); Futura Giovani Busto Arsizio 56 (18 – 5); Citta’ Di Messina 50 (17 – 6); Cbf Balducci Hr Macerata 48 (18 – 5); Cremonaufficio Esperia Cremona 45 (14 – 9); Omag-Mt San Giovanni In M.No 44 (15 – 8); Cda Volley Talmassons Fvg 44 (15 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 42 (14 – 9); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 9); Lpm Bam Mondovi’ 35 (12 – 11).

Programma del 6° turno Poule Promozione serie A2 donne

Sabato 2 marzo

Futura Giovani Busto Arsizio – Omag-Mt San Giovanni In M.No ore 17

Tecnoteam Albese Volley Como – Lpm Bam Mondovi’ ore 18

Cremonaufficio Esperia Cremona – Cda Volley Talmassons Fvg ore 16.30

Domenica 3 marzo