Albese Volley: la Tecnoteam scalda i motori per l'esordio e regola anche il Lugano

Domenica di emozioni, foto e tanti applausi per l'Albese Volley che prima ha presentato ufficialmente tutte le sue squadre 2023/24 al parco comunale di Albese e poi si è trasferita a Casnate per un test match internazionale in avvicinamento all'ormai imminente debutto nel campionato di A2 femminile.

La Tecnoteam ha infatti affrontato ieri sera tra le mura amiche del PalaFrancescucci le elvetiche del Volley Lugano di serie A svizzera vincendo per 3-1. A una settimana dal debutto in campionato buoni segnali per coach Mauro Chiappafreddo che per la prima volta ha potuto schierare in campo anche le due nuove straniere l'argentina Daniela Bulaich e la slovena Eva Zatkovic.

Nel complesso un ottimo test a 7 giorni dal via del nuovo campionato che avverrà domenica 8 ottobre alle ore 17 contro la Futura Volley Busto.

Il tabellino

Parziali 25-18; 26-24; 25-15; 19-25

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 2, Veneriano 10, Meli 12, Zatkovic 15, Bulaich 9, Longobardi 7, Fiori Libero, Brandi, Zanotto 6, Bernasconi 4, Patasce 1, Radice libero 2. Coach Chiappafreddo, vice Cardinali.



Daniela Bulaich ed Eva Zatkovic - foto social Albese Volley