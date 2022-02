Albese Volley la Tecnoteam schianta anche il Soverato e aggancia il quarto posto

pallavolo femminile

Si sono giocati ieri alcuni recuperi importanti nel girone B di serie A2 donne.

Albese Volley a Casnate il team diretto da coach Mucciolo si è imposto per 3-1 e domenica 27 ospiterà il big match con Mondovì

Continua il magic momenti dell'Albese Volley che dopo aver messo in cassaforte la permanenza in serie A2 femminile ieri sera ha inanellato un'altra vittoria e agganciato al quarto posto il Montecchio. Iera recupero vincente per la Tecnoteam che a Casnate ha battuto 3-1 il Soverato salendo così a quota 32 punti nel girone B. Tecnoteam che tornerà in campo già domenica 27 febbraio ancora in casa alle ore 17 contro Lpm Bam Mondovì terza forza del torneo.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE - RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO 3-1

Parziali 25-23 21-25 25-17 25-22

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Pinto 7, Gallizioli 12, Cialfi 3, Nardo 15, Veneriano 10, Baldi 3, De Nardi (L), Oikonomidou 10, Zanotto 9. Non entrate: Lualdi, Ghezzi (L), Bocchino, Mocellin, Scurzoni. All. Mucciolo.

RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO: Taje’ 10, Saveriano 2, Buffo 16, Riparbelli 7, Badalamenti 15, Quarchioni 2, Ferrario (L), Gabbiadini 14, Foucher, Ascensao Silva, Mennecozzi. Non entrate: Ascensao Silva. All. Napolitano.

ARBITRI: Nava, Marigliano.

Recupero 1° turno di ritorno girone B

Mercoledì 23 febbraio ore 18

Tecnoteam Albese- Ranieri International Soverato 3-1

Recupero 2° turno di ritorno girone B

Mercoledì 23 febbraio

ore 17 Modica-Catania 1-3

Ore 20 Pinerolo-Mondovì 3.1

Recupero 3° turno di ritorno girone B

Mercoledì 23 febbraio ore 18.30

Anthea Vicenza-Cliub Italia 3.2

La classifica aggiornata del girone B Serie A2 Femminile

Eurospin Ford Sara Pinerolo 46 (16-2); Cda Talmassons 43 (14-4); Lpm Bam Mondovi’ 39 (13-5); Tecnoteam Albese Volley Como 32 (11-7); Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32 (11-7); Ranieri International Soverato 25 (9-9); Itas Ceccarelli Group Martignacco 25 (7-11); Club Italia Crai 19 (7-11); Anthea Vicenza 19 (6-13); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16 (5-14); Egea Pvt Modica 4 (1-17).

Programma del 10° turno di ritorno del girone B di serie A1 femminile

Domenica 27 febbraio ore 17

Tecnoteam Albese Volley Como – Lpm Bam Mondovi’

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Cda Talmassons – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Ranieri International Soverato – Anthea Vicenza (16:00)

Club Italia Crai – Egea Pvt Modica (15:30)

RIPOSA: RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA