Albese Volley, la Tecnoteam sconfitta all'esordio ma a testa alta contro il Soverato

Pallavolo Donne i risultati del weekend

Albese Volley si è giocato ieri il 1° turno del girone di serie A2 femminile.

Albese Volley: la squadra di coach Mucciolo perde 3-0

Lo storico esordio nel campionato di serie A2 femminile non ha portato fortuna all'Albese Volley che ieri si è dovuta arrendere sul campo del Soverato per 3-0. Risultato però troppe severo per la squadra allenata da coach Cristiano Mucciolo che in tutti e tre set ha giocato alla pari con le avversarie che hanno dovuto sudare e non poco per domare una buona Tecnoteam. Ora tutta la concentrazione del team brianzolo è rivolta alla seconda partita, il debutto stagionale casalingo in programma domenica 17 ottobre a Casnate contro il Club Italia alle ore 17.

Il tabellino di RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-0

(26-24 25-18 28-26)

RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO: Buffo 12, Riparbelli 5, Sunderlikova 15, Quarchioni 7, Ascensao silva 4, Mennecozzi, Ferrario (L), Ascensao silva 3, Badalamenti 2, Purashaj 1, Taje’ 1. Non entrate: Gabbiadini. All. Napolitano.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Pinto 12, Gallizioli 8, Cialfi 6, Zanotto 6, Veneriano 4, Oikonomidou 2, De Nardi (L), Nardo 6. Non entrate: Bocchino, Scurzoni, Mocellin, Lualdi, Baldi, Ghezzi (L). All. Mucciolo.

Il programma del 1° turno girone B serie A2 femminile

Domenica 10 ottobre ore 13 Egea PVT Modica-Itas Ceccarelli Group Martignacco 0-3, Eurospin Ford Sara Pinoerlo-Rizzotti Design pallavolo Siciia catania 3-0; Ranieri International Soverato-Tecnoteam Abese 3-0, CDA Talmassons-Anthea Vicenza 3-0, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-LPM Bam Mondovì 2-3. Riposa Club Italia.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

Cda Talmassons 3; Eurospin Ford Sara Pinerolo 3; Ranieri International Soverato 3; Itas Ceccarelli Group Martignacco 3; Lpm Bam Mondovi’ 2; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 1; Egea Pvt Modica 0; Tecnoteam Albese Volley Como 0; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 0; Anthea Vicenza 0; Club Italia Crai 0.

Il programma del 2° turno del girone B

Domenica 17 ottobre, ore 17.00:

LPM BAM Mondovì – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Itas Ceccarelli Group Martignacco – CDA Talmassons

Tecnoteam Albese Volley Como – Club Italia Crai

Anthea Vicenza – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Egea PVT Modica

Riposa: Ranieri International Soverato