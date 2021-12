Albese Volley la Tecnoteam sfiderà negli ottavi di finale la Futura Busto lunedì 13 dicembre

Pallavolo femminile news

Albese Volley definiti gli accoppiamenti del 1° turno di Coppa Italia di A2 donne.

Si avvicina l'appuntamento con gli ottavi di finale di Coppa Italia per l'Albese Volley che la squadra di coach Mucciolo si è guadagnata sul campo grazie al 5° posto nel girone B al termine dell'andata del campionato di serie A2 femminile. La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha reso noto gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Coppa Italia di A2 21/22 con la Tecnoteam Albese che giocherà al Palaborsani di Castellanza lunedì 13 dicembre alle 20,30 contro la Futura Volley Giovani Busto Arsizio. La gara è stata posticipata per altri impegni sul terreno di gioco della squadra varesina. Per questo storico appuntamento il presidente dell'Albese Graziano Crimella ha pensato di dare l'opportunità a tanti tifosi di seguire la squadra e raggiungere il palazzetto per assistere alla gara senza usare l'auto. Ecco perché la società sta organizzando un pullman per i suoi tifosi. Costo del biglietto di ingresso 5 euro, costo della trasferta interamente a carico della società. Un modo per ringraziare tutti i tifosi e simpatizzanti che ci sono vicini da mesi. Necessaria la prenotazione sulla mail di Facebook della società di Albese per poter raggiungere il numero minimo di persone ed organizzare il pullman. Intanto la squadra agli ordini di coach Mucciolo ha ripreso ad allenarsi in una settimana di preparazione identica a quelle di campionato con riposo sabato e rifinitura domenica pomeriggio e lunedì mattina a Casnate.

Ottavi di finale di Coppa Italia

Le squadre classificate dal 3° al 6° posto al termine del girone di andata di Regular Season accedono agli ottavi di finale, da disputarsi in gara unica sul campo delle migliori classificate (si gioca domenica 12 dicembre 2021).

Accoppiamenti:

a) CBF Balducci Hr Macerata (3^A) – (6^B) Ranieri International Soverato

b) Futura Volley Giovani Busto A.(4^A) – (5^B) Tecnoteam Albese Volley Como

c) CDA Talmassons (3^B) – (6^A) Volley Hermaea Olbia

d) Ipag Sorelle Ramonda Montecchio (4^B) – (5^A) Green Warriors Sassuol

LE CLASSIFICHE

GIRONE B

Eurospin Ford Sara Pinerolo 26; Lpm Bam Mondovi’ 26; Cda Talmassons 24; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 18; Tecnoteam Albese Volley Como 16; Ranieri International Soverato 14; Itas Ceccarelli Group Martignacco 13; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai 11; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4; Egea Pvt Modica 0.

GIRONE A

Omag – Mt S.Giov. In Marignano 22; Banca Valsabbina Millenium Brescia 21; Cbf Balducci Hr Macerata 20; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 20; Green Warriors Sassuolo 19; Volley Hermaea Olbia 18; Sigel Marsala Volley 16; Olimpia Teodora Ravenna 15; Seap Dalli Cardillo Aragona 8; Assitec Volleyball Sant’Elia 6; Tenaglia Altino Volley 0.