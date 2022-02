Albese Volley la Tecnoteam sfiora il colpo grosso a Pinerolo e si arrende solo al tie break

pallavolo femminile

Albese Volley si è aperto ieri sera l'8° turno di ritorno del campionato di A2 donne.

Albese Volley super prova del team di coach Mucciolo che avanti 2-0 cede al quinto set per 3-2 ma conquista 1 punto

Sfiora l'impresa l'Albese Volley che ieri sera nell'anticipo dell'8° turno di ritorno del campionato di pallavolo femminile di serie A2 si è arreso solo al tie break alla nuova capolista del girone B per 3-2. Le lariane della Tecnoteam infatti trascinate da Pinto e Veneriano hanno infatti dominato la prima parte di gara vincendo i due set iniziali. Poi le locali piemontesi hanno cambiato marcia impattando sul 2-2 e rimandando il verdetto finale al tie break dove si sono imposte per 15-7. Per la Tecnoteam di coach Mucciolo un punto preziosissimo che le fa salire a quota 24 agganciando momentaneamente al quinto posto il Martignacco. Tecnoteam che oggi attende gli esiti delle altre gare per poi tornare in campo già mercoledì 16 febbraio in casa alle ore 20.30 quando ospiterà il recupero contro Vicenza.

Il tabellino di EUROSPIN FORD PINEROLO – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY 3-2

Parziali 21-25, 22-25, 25-9, 25-20, 15-7

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Gray 14, Zago 23, Bussoli 12, Akrari 15, Prandi 4, Carletti 18, Pericati (L), Joly 2, Pecorari, Faure Rolland. Non entrate: Zamboni, Tosini. All. Marchiaro, vice Naddeo (punti totali 85 servizi vincenti 4, servizi sbagliati 9, muri vincenti 18)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cialfi 2, Pinto 13, Veneriano 10, Baldi 7, Nardo 15, Gallizioli 7, De Nardi (L), Oikonomidou 9, Zanotto 2, Bocchino. Non entrate: Lualdi, Ghezzi (L), Mocellin, Scurzoni. All. Mucciolo, vice Cardinali (punti totali 65, servizi vincenti 2, servizi sbagliati 10, muri vincenti 6)

ARBITRI: Chiriatti, Mesiano. Il programma del 8° turno di ritorno del girone B Sabato 12 febbraio Eurospin Ford Sara Pinerolo – Tecnoteam Albese Volley Como 3-2 Domenica 13 febbraio ore 17

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Ranieri International Soverato – Club Italia Crai

Cda Talmassons – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Anthea Vicenza – Egea Pvt Modica RIPOSA: LPM BAM MONDOVI’

La nuova classifica del girone B

Eurospin Pinerolo 37; Cda Talmassons, Lpm Bam Mondovì 36; Sorelle Ramonda Montecchio 30; Itas Martignacco 24; Tecnoteam Albese Volley Como 24; Ranieri International Soverato 22; Crai Club Italia 16; Anthea Vicenza 13; Rizzotti Catania Pallavolo Sicilia 10; Pvt Egea Modica 4.