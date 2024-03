Albese Volley: la Tecnoteam si arrende a Macerata e dice addio ai playoff

Il sogno playoff è svanito per l'Albese Volley che perdendo in casa contro la Cbf Balducci Hr Macerata per 0-3 a due giornate dalla fine della Poule Promozione di serie A2 non può più raggiungere l'ambito obiettivo.

Una resa però con onore la per la Tecnoteam protagonista di una stagione da applausi quelli che a fine gara le ha tributato anche il suo pubblico di Casnate. In Poule Promozione l'ultimo weekend ha emesso tutti i verdetti: Perugia torna in A1, mentre Busto, Messina, Talmassons e Macerata disputeranno i play-off per il secondo posto nella massima serie. Per Albese ora gli ultimi due impegni domenica prossima a Montecchio e poi in casa sabato 30 marzo contro Cremona.

Il tabellino di Tecnoteam-Cbf Balducci Hr Macerata 0-3

Parziali: 26-28, 20-25, 17-25

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 8, Meli 12, Nicolini 2, Bulaich Simian 10, Veneriano 4, Zatkovic 12, Fiori (L), Patasce. Non entrate: Radice, Zanotto, Bernasconi, Brandi. All. Chiappafreddo.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 14, Mazzon 14, Bonelli 4, Bolzonetti 11, Broekstra, Stroppa 9, Bresciani (L), Civitico 4. Non entrate: Masciullo, Dzakovic, Vittorini, Quarchioni, Morandini (L). All. Carancini.

ARBITRI: Laghi, Angelucci.

Risultati del 3° turno di ritorno di Poule Promozione A2

Cremonaufficio Esperia Cremona-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0-3 (20-25, 11-25, 17-25)

Tecnoteam Albese Volley Como-Cbf Balducci Hr Macerata 0-3 (26-28, 20-25, 17-25)

Citta’ Di Messina-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-0 (25-16, 25-23, 25-22)

Cda Volley Talmassons Fvg-Lpm Bam Mondovi’ 3-1 (25-15, 25-16, 21-25, 25-20)

Lunedì 18 marzo ore 20

Futura Giovani Busto Arsizio – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Classifica aggiornata Poule Promozione A2 rosa

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 69 (24 – 2); Citta’ Di Messina 59 (20 – 6); Futura Giovani Busto Arsizio 59 (19 – 6); Cda Volley Talmassons Fvg 53 (18 – 8); Cbf Balducci Hr Macerata 52 (19 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 46 (15 – 11); Cremonaufficio Esperia Cremona 45 (14 – 12); Omag-Mt San Giovanni In M.No 44 (15 – 11); Lpm Bam Mondovi’ 40 (14 – 12); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 11).

Programma del 4° turno di ritorno di Poule Promozione

Sabato 23 marzo ore 17

Cremonaufficio Esperia Cremona – Futura Giovani Busto Arsizio

Domenica 24 ore 17

Lpm Bam Mondovi’ – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Tecnoteam Albese Volley Como

Cbf Balducci Hr Macerata – Citta’ Di Messina

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Cda Volley Talmassons Fvg