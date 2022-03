Albese Volley la Tecnoteam si arrende anche in casa al Sassuolo e chiude questa bella stagione

pallavolo femminile risultati

Albese Volley si è giocata ieri sera gara 2 degli ottavi di playoff di serie A2 donne.

Albese Volley si è giocata ieri sera gara 2 degli ottavi di playoff di serie A2 donne

Albese Volley il commento del presidente Graziano Crimella: "Sono stracontento per questo nostro primo campionato in serie A"

Si ferma a gara 2 l'avventura dell'Albese Volley nei playoff di serieA2 femminile. Ieri sera infatti la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo si è dovuta arrendere anche nella seconda partita degli ottavi di finale sul campo amico di Casnate al Green Warriors Sassuolo che come in gara 1 si è imposto per 1-3. Non è riuscita così l'impresa del team albesino di portare la serie alla bella ma questa eliminazione non scalfisce la prima grande stagione in serie A2 disputata da matricola dalla Tecnoteam come ha sottolineato a fine gara lo stesso presidente Graziano Crimella: "Per come è andata gara2 si poteva pensare di arrivare alla terza partita. Ma nelle due partite Sassuolo ha meritato di vincere perché ha qualcosa in più di noi. Posso solo dire che non sono contento ma di più. Sono stracontento di questo nostro primo anno in serie A con un quarto posto in regular season e la conquista dei playoff. Sono contentissimo anche del nostro pubblico. L'anno prossimo ripartiremo con le stesse ambizioni di quest'anno ci sarà tempo per costruire una squadra per competere ancora bene in serie A, il tempo c'è e cercheremo di fare bene in fase di mercato. Qualcosa abbiamo già in mente".

Il tabellino di gara 2

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY - GREEN WARRIORS SASSUOLO 1-3

(PARZIALI17-25; 25-18; 27-29; 20-25)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO. Cialfi 4, Veneriano 6, Gallizioli 7, Zanotto 19, Nardo 12, Oikonomidou 18, De Nardi libero, Baldi 1, Pinto, Ne Ghezzi (libero 2), Lualdi, Scurzoni, Bocchino e Mocellin. Coach Mucciolo, vice Cardinal).

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Balboni 7, Gardini 19,Moneta 14, Rasinka 7, Busolini 11, Civitico 14, Rolando libero, Fornari, Zojzi 2, Colli, NE Mammini e Semprini. Coach Venco, vice Borghi.

LE SERIE

Tecnoteam Albese Volley Como – Green Warriors Sassuolo 0-2

Olimpia Teodora Ravenna – Cda Talmassons 0-2

Ranieri International Soverato – Cbf Balducci Hr Macerata 0-2

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Omag – Mt S.Giov. In Marignano 1-1

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Futura Volley Giovani Busto Arsizio 0-2

Volley Hermaea Olbia – Lpm Bam Mondovì 1-1

GARA 3

Domenica 27 marzo ore 17:00

Lpm Bam Mondovì – Volley Hermaea Olbia

Omag – Mt S.Giov. In Marignano – Itas Ceccarelli Group Martignacco