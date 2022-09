Albese Volley: ieri, domenica 25 settembre 2022, prima sconfitta in precampionato per il club brianzolo di A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam si arrende con onore al 12° Trofeo Città di Lugano

Dopo tre vittorie consecutive è arrivata ieri in Svizzera la prima sconfitta in precampionato per l'Albese Volley. In occasione del 12° Trofeo "Città di Lugano" che si è svolto ieri pomeriggio sul campo del palazzetto di Cadempino la Tecnoteam si è arresa per 3-1 contro il Volley Lugano formazione che milita nel campionato di serie A svizzero. Una sconfitta arrivata al termine di una buona prestazione offerta dalle ragazze di coach Mauro Chiappafreddo che ha potuto ruotare tutta la rosa ad eccezione di Pinto tenuta a riposo precauzionale.

Il tabellino

I parziali 25-23; 21-25; 25-21; 25-17.

Tecnoteam Albese Volley Como: Veneriano 4, Bernasconi 3, Nicolini 2, Nicoli, Cantaluppi 6, Gallizioli 6, Stroppa 11, Cassemiro 12, Badini 4, Pinto ne, Conti 10, Nardo 7, Rolando libero, Radice libero 2, Coach Chiappafreddo.

Calendario pre campionato della Tecnoteam 2022/23

Mercoledì 14 settembre Monza-Albese 1-3

Sabato 17 settembre Albese-Legnano 4-0

Giovedì 22 settembre Club Italia-Albese 2-3

Domenica 25 settembre Lugano-Albese 3-1