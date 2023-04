Albese Volley: si è giocato ieri il 6° turno della Pool Salvezza di A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam si "beve" il Marsala e vede più vicina la salvezza

Missione compiuta dall'Albese Volley che si regala un Pasqua dolce e vincente ma soprattutto la quasi la matematica salvezza. Ieri infatti la Tecnoteam battendo con un secco 3-0 a Casnate la Seap-Sigel Marsala ha di fatto ipotecato la permanenza in serie A2 donne con ampio anticipo.

Bella vittoria per la squadra di coach Mauro Chiappafreddo che trascinata dall Mvp Cassemiro ha condotto con autorità la gara festeggiando questi 3 punti preziosissimi davanti al suo pubblico.

Ora le Tecnoteam osserverà un turno di riposo per tornare in campo per aprire il girone di ritorno della Pool Salvezza il 23 aprile ospite dell'Assitec Volleyball Sant’Elia già battuta all'andata.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE – SEAP-SIGEL MARSALA 3-0

Parziali 25-15 25-13 25-17

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 4, Cassemiro 12, Veneriano 13, Nardo 15, Badini 5, Conti 11, Rolando (L). Non entrate: Pinto (L), Nicoli, Stroppa, Bernasconi, Gallizioli, Radice, Cantaluppi. All. Chiappafreddo.

SEAP-SIGEL MARSALA: Moneta 10, Guarena 3, Ghibaudo 1, Bulovic 7, Frigerio 3, Salkute 4, Norgini (L), Teso 1, Garofalo. All. Buonavita.