Albese Volley: la Tecnoteam si prepara alla trasferta infrasettimanale contro la capolista Perugia, per fare punti

Il tempo di archiviare la bella vittoria casalinga di domenica contro Padova ed ecco che per l'Albese Volley è già vigilia di campionato. Già perché domani pomeriggio alle 15.30 la Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo renderà visita alla prima della classe del girone A la Bartoccini-Fortinfissi Perugia che reduce dal colpo grosso a Messina per 3-0 veleggia in vetta da imbattuta sulla scia di 8 vittorie consecutive.

Da parte sua la Tecnoteam si presenta in casa della capolista con il morale alto e sull'onda di una buona prestazione come ha ammesso il coach: "Sono molto contento perché domenica abbiamo conquistato tre punti belli davanti a un pubblico super che ci ha sempre sospinto e in virtù di una gara solida, concreta e lucida".

In linea con il suo allenatore anche Marica Longobardi una delle migliori in casa albesina:

"Sono stati tre punti fondamentali per morale e classifica che ci aiutano anche ad affrontare la trasferta di Perugia nel modo migliore. Sicuramente non andiamo per fare una gita ma per fare bene e raccogliere punti".

Programma del 9° turno del girone A serie A2 donne

Mercoledì 22 novembre ore 15.30 Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Tecnoteam Albese Volley Como, ore 20.30

Cda Volley Talmassons Fvg – Valsabbina Millenium Brescia, Futura Giovani Busto Arsizio – Citta’ Di Messina, Vtb Fcredil Bologna – Volley Soverato; giovedì 23 ore 20.30 Nuvolì Altafratte Padova – Sirdeco Volley Pescara.

Classifica del girone A serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 22 (8 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 20 (7 – 1); Citta’ Di Messina 18 (6 – 2); Cda Volley Talmassons Fvg 17 (6 – 2); Valsabbina Millenium Brescia 15 (5 – 3); Tecnoteam Albese Volley 12 (4 – 4); Vtb Fcredil Bologna 8 (2 – 6); Volley Soverato 7 (2 – 6); Nuvolì Altafratte Padova 1 (0 – 8); Sirdeco Volley Pescara 0 (0 – 8).