Albese Volley è calato il sipario sulla Poule salvezza di serie A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam si regala una rimonta finale e il colpo vincente a Marsala

L'Albese Volley torna dalla Sicilia con in valigia l'ultima vittoria stagionale che chiude bene questa stagione che l'ha vista centrare la salvezza in serie A2 femminile nella poule salvezza. Domenica nell'ultima gara stagionale la Tecnoteam dopo aver perso i primi due set ha avuto una grande reazione pareggiando i conti per poi imporsi al tie break. La squadra del riconfermato coach Mauro Chiappafreddo con questi due punti chiude così la Poule salvezza al secondo posto a quota 43 punti.

Il tabellino di Seap-Sigel Marsala-Tecnoteam Albese Volley Como 2-3

Parziali: 25-19, 25-18, 19-25, 37-39, 7-15

SEAP-SIGEL MARSALA: Bulovic 18, Frigerio 9, Salkute 30, Moneta 20, Guarena 4, Ghibaudo 5, Norgini (L), Garofalo, Teso. All. Buonavita.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cassemiro 11, Veneriano, Nicolini 3, Nardo 26, Badini 2, Conti 4, Rolando (L), Stroppa 15, Gallizioli 15, Cantaluppi 7, Bernasconi 3, Nicoli 1. Non entrate: Radice (L). All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Guarneri, Pecoraro.

Risultati dell'ultimo turnoPool Salvezza Serie A2 Femminile

Seap-Sigel Marsala-Tecnoteam Albese Volley Como 2-3 (25-19, 25-18, 19-25, 37-39, 7-15)

3m Pallavolo Perugia-Club Italia 3-1 (21-25, 25-22, 25-18, 25-22)

Anthea Vicenza Volley-D&a Esperia Cremona 0-3 (19-25, 19-25, 22-25)

Assitec Volley Sant’Elia-Chromavis Eco Db Offanengo 3-2 (18-25, 22-25, 25-21, 25-19, 15-13)

Desi Shipping Akademia Messina-Emilbronzo 2000 Montale 3-0 (25-19, 25-19, 25-15)

RIPOSA: OROCASH LECCO

Classifica Finale Pool Salvezza Serie A2 Femminile

D&a Esperia Cremona 45 (14 – 18); Tecnoteam Albese Volley Como 43 (15 – 17); Orocash Lecco 41 (14 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 41 (13 – 19); Chromavis Eco Db Offanengo 37 (12 – 20); Emilbronzo 2000 Montale 36 (13 – 19); Anthea Vicenza Volley 33 (11 – 21); Assitec Volleyball Sant’Elia 29 (8 – 23); 3m Pallavolo Perugia 24 (8 – 24); Club Italia 22 (7 – 24); Seap-Sigel Marsala 22 (7 – 25).