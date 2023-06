Albese Volley: la Tecnoteam si rinforza sotto rete con la giovane centrale Denise Meli

Albese Volley: nuovo colpo di mercato per la società brianzola di serie A2 donne.

Un po' come le ciliegie, un colpo di mercato tira l'altro in casa dell'Albese Volley. Il tempo di celebrare il ritorno di Carlotta Zanotto ed ecco che la società del presidente Graziano Crimella ha annunciato un nuovo acquisto.

Si tratta della giovane centrale toscana Denise Meli 182 cm, nata il 9 aprile del 2001 a Bagno a Ripoli in provincia di Firenze. Un giovane rinforzo sotto rete che nell'ultima stagione ha festeggiato la promozione in A1 con la maglia di Trento e che ora è pronta a sbarcare nella nuova squadra di coach Mauro Chiappafreddo.

Così Denise si presenta ai nuovi tifosi:

"Ho iniziato al Volleyro (RM) vincendo lo scudetto U18. E poi ho esordito in A2 col Volley Soverato nell’anno 2020-2021, successivamente ho militato nell'Unione Volley Montecchio Maggiore e infine, nella stagione scorsa, ho vestito la maglia di Itas Trentino in serie A2 con la vittoria della finale play off promozione e il salto in A1".