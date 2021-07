Albese Volley la Tecnoteam si rinforza sotto rete con la ligure Martina Veneriano

Albese Volley secondo colpo di mercato in entrata per il club brianzolo di A2 femminile.

Albese Volley la nuova centrale arriva da due stagioni in A2 con la Futura Volley Busto Arsizio

Secondo colpo di mercato in entrata per l'Albese Volley che nella costruzione della nuova squadra che parteciperà al campionato di serie A2 femminile 2021/22 ha inserito un nuovo tassello sotto rete. Si tratta di Martina Veneriano che va a riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Bea Badini per gli Usa. Gli uomini mercato del club brianzolo con il Ds Gabriele Mozzanica in testa hanno perfezionato in queste ore l’ingaggio importante proprio di Martina Veneriano, ligure di Albisola (Savona), centrale di 180 cm d'altezza che nelle ultime due stagioni ha giocato per la Futura Volley di Busto Arsizio in siere A2. Il nuovo centrale della Tecnoteam ha appena compito 26 anni abbina talento a carattere ed è molto forte a muro dove spesso ha ottenuto l’Mvp con la maglia della formazione varesina in B1 ed anche in A2. Un elemento di valore che va a rinforzare il roster a disposizione di coach Cristiano Mucciolo dove ritrova sia Caterina Cialfi che l'altra nuova arrivata Chiara Pinto, primo colpo del nostro mercato estivo. Ora Veneriano è pronta per questa nuova sfida con la maglia di Albese con grandi stimoli e molta determinazione: "Sono molto contenta e onorata di vestire la maglia della Tecnoteam. Non devo l'ora di iniziare la nuova stagione e mando un saluto a tutti i tifosi di Albese a cui auguro una buona estate e spero di vederli presto".

La scheda di Martina Veneriano

Nata a Genova il 3/3/1995,

Ruolo: centrale

Altezza: 179 centimetri

Carriera:

ALBISOLA VOLLEY giovanili, serie D, serie C ed anche B2

FUTURA VOLLEY BUSTO stagione 2018/19 (serie B1)