Albese Volley la Tecnoteam spettatrice a casa di un turno di Santo Stefano dimezzato dal Covid

Pallavolo femminile news dal campionato

Albese Volley oggi si giocano solo due gare della seconda giornata di ritorno nel girone B di serie A2 donne.

Albese Volley oggi si giocano solo due gare della seconda giornata di ritorno nel girone B di serie A2 donne.

Albese Volley rinviate ben tre partite quelle di Milano, Modica e all'ultima ora anche di Pinerolo

Fine 2021 da spettatrice forzata per l'Albese Volley che ha dovuto rinviare le due gare di fine anno per alcuni casi di positività riscontrati nel gruppo squadra lariano. Dopo la sfida casalinga con Soverato infatti la Tecnoteam non giocherà neppure quella prevista per oggi, domenica 26 dicembre a Malno contro il Club Italia perché alcune sue giocatrici dovranno rispettare l'isolamento domiciliare previsto dal protocollo fino al 28 dicembre. Di fatto però il turno odierno di Santo Stefano si presenta ridotto all'osso visto che oltre alla partita della Tecnoteam sono state rinviate altre due gare Egea Pvt Modica – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania e all'ultimo momento anche quella Eurospin Ford Sara Pinerolo – Lpm Bam Mondovi per alcuni casi di positività riscontrati nel gruppo squadra del club capolista del girone B.

Il programma del 2° turno di ritorno del girone B

Domenica 26 dicembre ore 17.00

Club Italia Crai – Tecnoteam Albese Volley Como RINVIATA

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Lpm Bam Mondovi’ RINVIATA

Cda Talmassons – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Anthea Vicenza

Egea Pvt Modica – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania RINVIATA

Classifica aggiornata del girone B

Eurospin Ford Sara Pinerolo 29; Cda Talmassons 27; Lpm Bam Mondovì 26; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 21; Tecnoteam Albese Volley Como* 16; Ranieri International Soverato* 14; Itas Ceccarelli Group Martignacco 13; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai* 11; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4; Egea Pvt Modica 3.

*Una partita in meno