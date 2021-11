Albese Volley la Tecnoteam stasera alle 20.30 riceve a Casnate un Pinerolo super lanciato

Pallavolo femminile in campo

Albese Volley oggi si gioca l'8° turno infrasettimanale per il campionato di serie A2 donne .

Albese Volley oggi si gioca l'8° turno infrasettimanale per il campionato di serie A2 donne.

Albese Volley gara da ex per coach Cristiano Mucciolo : "Siamo sfavoriti dal pronostico ma ci proviamo abbiamo tutto da guadagnare"

Dopo il weekend di risposo torna in campo l'Albese Volley e lo fa questa sera in occasione dell'8° turno infrasettimanale del campionato di serie A2 femminile che la vedrà ospitare a Casnate alle ore 20.30 l'Eurospin Pinerolo reduce dal colpo corsaro a Lignano dove ha stoppato la ex capolista Talmassons ora sorpassata al vertice dalla Lpm Bam Mondovì. Un turno tosto quindi per la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo che conferma: "Ci aspetta una partita difficile molto complicata contro un'ottima squadra come Pinerolo reduce da una grande vittoria contro l'imbattuta Talmassons. Questo ci complica ancora di più le cose contro un avversario che arriva gasato. Ma anche noi arriviamo a questa sfida bene e riposati . Siamo stati 10 giorni fermi dall'ultima gara ufficiale e ci siamo allenati nel modo giusto quindi arriviamo a questa delicata partita carichi per provare a fare chissà il colpo". Per il coach di Albese una sfida da ex: "A Pinerolo sono stato 5 anni ho tanti ricordi bellissimi e tante amicizie. Per me sarà una partita speciale, la prima volta da ex e sarà particolare. Ci arriviamo da sfavoriti dal pronostico quindi abbiamo solo da guadagnare e poco da perdere. Ecco perché ci vogliamo provare per non aver rimpianti".

Il cartellone dell'8° turno d'andata del girone B Campionato di Serie A2

Mercoledì 17 novembre ore 20.30

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Club Italia Crai – Ranieri International Soverato

Tecnoteam Albese Volley Como – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Cda Talmassons (17-11-2021 16:00)

Egea Pvt Modica – Anthea Vicenza

RIPOSA: LPM BAM MONDOVI’