Albese Volley: si gioca oggi il 7° turno d'andata del campionato di A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam stasera cerca la riscossa casalinga contro le giovani del Club Italia

Turno infrasettimanale di vitale importanza per l'Albese Volley che questa sera alle ore 20.30 tra le mura amiche del PalaFrancescucci di Casnate ospita il fanalino di coda del girone A il Club Italia femminile. Una sfida assolutamente da non sottovalutare e che porta in dote punti pesanti per entrambe le formazioni che sono sul fondo divise da una sola lunghezza.

La Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo è reduce dalla brutta sconfitta rimediata nel weekend a Olbia e cercherà davanti al suo pubblico di tornare alla vittoria contro le giovani milanesi dirette da coach Marco Mencarelli. Fischio d'inizio stasera ore 20.30 a Casnate. Ingresso singolo: 8 euro. Ridotto 5 euro.

Programma del 7° turno d'andata girone A serie A2 femminile

Mercoledì 23 novembre ore 19 Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Hermaea Olbia, ore 20.30 Tecnoteam Albese Volley Como – Club Italia, Bsc Materials Sassuolo – Orocash Lecco, Emilbronzo 2000 Montale – Lpm Bam Mondovi’, U.S. Esperia Cremona – Valsabbina Millenium Brescia,

Chromavis Eco Db Offanengo – Itas Trentino.

Classifica girone A serie A2 femminile

Valsabbina Millenium Brescia 16 (5 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 13 (5 – 1); Bsc Materials Sassuolo 11 (4 – 2); Volley Hermaea Olbia 11 (4 – 2); U.S. Esperia Cremona 11 (3 – 3); Itas Trentino 11 (3 – 3); Lpm Bam Mondovi’ 9 (3 – 3); Orocash Lecco 7 (2 – 4); Chromavis Eco Db Offanengo 6 (2 – 4); Emilbronzo 2000 Montale 6 (2 – 4); Tecnoteam Albese Volley Como 4 (2 – 4); Club Italia 3 (1 – 5).