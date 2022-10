Albese Volley: si è giocato il 1° turno del campionato di A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam stecca la prima e perde in casa il derby con Lecco

Esordio amaro nel campionato di serie A2 femminile 2022/23 per l'Albese Volley che domenica pomeriggio, il 23 ottobre 2022, è stata battuta tre le mura amiche di Casnate dalla Picco Lecco per 1-3. Derby avaro di soddisfazioni per la squadra diretta da coach Mauro Chiappafreddo che persi di misura il primo set aveva riequilibrata lo gara imponendosi nella seconda frazione per 25-18. Purtroppo però le lecchesi si sono dimostrate più attente e continue negli altri due set andando a vincer con il punteggio finale di 1-3.

La Tecnoteam tornerà in campo per il 2° turno domenica 30 ottobre ospite dell'Itas Trentino anch'essa sconfitta all'esordio a Brescia con un etto 3-0.

Il tabellino di Tecnoteam Albese Volley - Picco Lecco 1-3

Parziali 24-26, 25-18, 21-25, 17-25

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 7, Cassemiro 9, Veneriano 9, Stroppa 12, Nardo 18, Gallizioli 2, Rolando (L), Pinto 3, Badini 2, Conti. Non entrate: Cantaluppi, Radice (L), Nicoli, Bernasconi. All. Chiappafreddo.

PICCO LECCO: Rimoldi 4, Lancini 11, Piacentini 9, Bracchi 22, Zingaro 17, Albano 7, Bonvicini (L), Citterio 1, Rocca, Belloni. Non entrate: Tresoldi, Bassi. All. Milano.

ARBITRI: Lorenzin, Nava.

Risultati del 1° turno girone A serie A2 femminile

Emilbronzo Montale - Bsc Material Sassuolo 2-3

Volley Hermaea Olbia - Club Italia Milano 3-0

Tecnoteam Albese Volley Como - Picco Lecco 1-3

Lpm Bam Mondovì - Futura giovani Busto Arsizio 1-3

Valsabbina Millennium Brescia - Itas Trentino 3-0

Esperia Cremona - Chromavis Eco Db Offanengo 3-0

Classifica girone A serie A2 femminile

Volley Hermaea Olbia 3; U.S. Esperia Cremona 3; Valsabbina Millenium Brescia 3; Futura Giovani Busto Arsizio 3; Picco Lecco 3; Bsc Materials Sassuolo 2; Emilbronzo 2000 Montale 1; Tecnoteam Albese Volley Como 0; Lpm Bam Mondovi’ 0; Itas Trentino 0; Chromavis Eco Db Offanengo 0; Club Italia 0.

Programma del 2° turno girone A serie A2 femminile

Sabato 29 ottobre ore 17 Club Italia – U.S. Esperia Cremona;

domenica 30 ore 17

Itas Trentino – Tecnoteam Albese Volley Como

Futura Giovani Busto Arsizio – Emilbronzo 2000 Montale

Bsc Materials Sassuolo – Valsabbina Millenium Brescia

Picco Lecco – Lpm Bam Mondovi’

Chromavis Eco Db Offanengo – Volley Hermaea Olbia