Albese Volley la Tecnoteam suda e lavora in vista della nuova stagione di A2 2021/22

Albese Volley dopo il raduno di mercoledì, è già iniziata la preparazione per la squadra brianzola.

Albese Volley il gruppo in palestra sotto la regia di coach Mucciolo del vice David Cardinali e del nuovo preparatore Matteo Ferrari

Dopo il raduno di mercoledì sera, l'Albese Volley da ieri ha iniziato a lavorare sodo in palestra sotto la regia di coach Cristiano Mucciolo e dei suoi più stretti collaboratori. Va segnalato a riguardo che lo staff tecnico della prima squadra Tecnoteam si è presentato al via rinnovato con un nuovo vice allenatore David Cardinali che affiancherà coach Mucciolo, ma anche un nuovo preparatore atletico Matteo Ferrari che da ieri pomeriggio ha preso in "cura" la squadra con le prime sedute intense tra corsa esercizi ma anche test fisici e poi pesi. Le prime parole di Matteo Ferrari: "Ho chiesto alle ragazze di presentarsi in buono stato fisico al ritiro dopo le vacanze e infatti le ho trovate tutte pronte al lavoro. All'inizio abbiamo fatto test di valutazione, poi siamo partiti subito con il lavoro in palestra e insala pesi e inoltre faremo sedute di prevenzione di spalle, caviglie e ginocchia. Cercherò di sfruttare al massimo l'attrezzatura e la palestra ma anche di far piacere il nostro lavoro atletico alle ragazze perchè la componente fisica in questi anni è diventata una componente sempre più importante". Insomma le ragazze della Tecnoteam possono stare tranquille e sono avvisate: il lavoro non mancherà in questi giorni e per tutta la stagione, lo staff è già bello carico.

La rosa completa della nuova Tecnoteam 2021/22

CONFERMATE Caterina Cialfi (palleggio) Carlotta Zanotto (banda) Alice Bocchino (banda) Michela Gallizioli (centrale) Federica Ghezzi (libero) Irene Baldi (banda/opposto)

LE NUOVE ARRIVATE

Chiara Pinto (banda) Martina Veneriano (centrale) Sara Scurzoni (centrale) Anna Lualdi (palleggio) Giulia De Nardi (libero) Maria Oikonomidou (opposto) Alice Nardo (banda) Silvia Mocellin (centrale) Il nuovo staff tecnico Tecnoteam 2021/22