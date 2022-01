Albese Volley la Tecnoteam suda ma vince a Modica al tie break e sale al 5° posto

pallavolo femminile risultati

Albese Volley si è giocato regolarmente il 6° turno di ritorno di serie A2 donne.

Albese Volley la squadra di coach Cristiano Mucciolo si è imposta per 3-2 e ora attende un febbraio di fuoco

L'Albese Volley torna dalla Sicilia con una vittoria importante, più complicata delle previsioni e due punti colti al tie break che le valgono il quinto posto in classifica nel girone B di serie A2 femminile. La Tecnoteam infatti nel 6° turno di ritorno si è imposta solo al quinto set sul campo di una combattiva e indomita Egea Modica ma alla fine è riuscita strappare questo successo pesante per l'obiettivo salvezza. Ora per il team di coach Cristiano Mucciolo si prepara un febbraio a dir poco di fuoco con tante sfide ravvicinate comprese i tre recuperi.

Il calendario delle gare di febbraio che attendono la Tecnoteam:

9/2 recupero Club Italia-Tecnoteam, 13/2 Pinerolo-Tecnoteam, 16/2 recupero Tecnoteam-Vicenza, 20/2 Martignacco-Tecnoteam, 23/2 recupero Tecnoteam -Soverato, 27/2 Tecnoteam-Mondovì.

Il tabellino di PVT EGEA MODICA – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 2-3

Parziali set 22-25; 12-25; 25-18; 29-27; 9-15

PVT EGEA MODICA: Brioli, Longobardi 13, Antonaci 13, M’Bra 22, Herrera 14, Gridelli 11, Salviato Libero, Bacciottini, Saccani, Ferro, Salamida ne, Giulino ne, Ferrantello libero 2.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cialfi 6, Oikonomidou 17, Gallizioli 11, Veneriano 17, Zanotto 9, Pinto 7, De Nardi Libero, Nardo 11, Mocellin 1, Baldi 5, Bocchino ne, Scurzoni ne, Lualdi ne, Ghezzi libero 2. All. Mucciolo.

Programma del 6° turno di ritorno girone B serie A2 femminile

Sabato 29 gennaio ore 15:30

Egea Pvt Modica – Tecnoteam Albese Volley Como 2-3

Sabato 29 gennaio ore 16:00

Club Italia Crai – Lpm Bam Mondovi’ 3-2

Domenica 30 gennaio ore 15:30

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Itas Ceccarelli Group Martignacco 3-2

Domenica 30 gennaio ore 17:00

Anthea Vicenza – Eurospin Ford Sara Pinerolo 0-3

Cda Talmassons – Ranieri International Soverato 3-1

Riposa: Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

La nuova classifica del girone B

Cda Talmassons* 35; Eurospin Ford Sara Pinerolo** 33; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 29; Lpm Bam Mondovì** 27; Tecnoteam Albese Volley Como** 21; Ranieri International Soverato** 20; Itas Ceccarelli Group Martignacco* 18; Club Italia Crai*** 15; Anthea Vicenza** 13; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania* 7; Egea Pvt Modica* 4.

*Una partita in meno

PROSSIMO TURNO

Domenica 6/2 ore 17.00

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Cda Talmassons

Ranieri International Soverato – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Anthea Vicenza

Club Italia Crai – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania sab 5/2 ore 16.00

Lpm Bam Mondovi’ – Egea Pvt Modica ore 15.30